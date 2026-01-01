متى يصبح العسل مضرّاً؟ تحذيرات من حالات صحية معينة

وكالات /سما/

حذّر خبراء صحيون من احتمالية حدوث صدمة تأقية خطيرة قد تكون قاتلة لدى بعض الأشخاص عند تناول العسل، مؤكدين ضرورة التدخل الطبي الفوري عند ظهور أعراض حساسية.

أوضحت البروفيسورة نينا فيشنيفسكايا من قسم سلامة الحياة في جامعة بيرم التقنية الروسية أن تحديد سبب رد الفعل التحسسي يتطلب إجراء الفحوصات اللازمة والاطلاع على التاريخ الطبي للشخص، مشيرة إلى أن المسبب قد يكون العسل ذاته أو أحد مكوناته مثل حبوب اللقاح أو العكبر (صمغ النحل).

وأكدت أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية موسمية تجاه حبوب اللقاح عرضة لتفاعل تحسسي متبادل، حيث يعتبر الجسم بالخطأ مادة غير ضارة تهديداً، ما يؤدي إلى استجابة مناعية قوية تشمل تورم الحنجرة وانخفاض ضغط الدم.

أشارت البروفيسورة فيشنيفسكايا إلى أن موانع تناول العسل لا تقتصر على الحساسية فحسب، بل تمتد إلى عدم تحمل الفركتوز الوراثي ومتلازمة فرط نمو البكتيريا في الأمعاء.

فيما يتعلق بعسل الندوة العسلية تحديداً، أوصت البروفيسورة بتجنبه من قبل المصابين بأمراض الكلى لأنه قد يعيق إفراز البوتاسيوم، وكذلك المصابين بأمراض الجهاز الهضمي الحادة. كما حذرت من تناوله أثناء الحمل والرضاعة أو إعطاؤه للأطفال دون سن الثالثة.

بخصوص عسل الأزهار، أوضحت أن الحوامل والمرضعات قد لا يُمنعن من تناوله، لكن يُنصح بإضافته إلى النظام الغذائي بعد استشارة الطبيب. وشددت على ضرورة مراقبة مرضى السمنة والسكري للكمية التي يتناولونها.

حذرت البروفيسورة من خطر التسمم الوشيقي لدى الأطفال دون سن الثالثة، موضحة أن أبواغ بكتيريا المطثية الوشيقية قد تصل إلى العسل عبر الرحيق وحبوب اللقاح. وبينما لا تشكل هذه الأبواغ خطراً على البالغين والأطفال فوق سن الثالثة، فإن أمعاء الرضع غير مكتملة النمو وقد تسمح للأبواغ بالإنبات وإنتاج السموم الضارة.

من جانبه، أشار الدكتور أندريه كوندراخين المحاضر في قسم علم الأدوية بمعهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة بيروغوف إلى أن العسل لا يمتلك خصائص فريدة مفيدة بالقدر الذي يروج له.

أكد الدكتور إيغور سوكولسكي الحاصل على الدكتوراه في العلوم الصيدلانية أن تسخين العسل فوق درجة حرارة 40-45 درجة مئوية يؤدي لفقدانه خصائصه العلاجية الأساسية، وقد تتكون فيه مواد ضارة نتيجة هذا التسخين.

في المقابل، اكتشف باحثون من جامعة سيدني الأسترالية خصائص قوية مضادة للبكتيريا في عسل ثلاثة أنواع من النحل الأسترالي غير لاسع، ما يشير إلى تنوع الفوائد المحتملة حسب نوع العسل ومصدره.

حذرت الدكتورة إيرينا أيسترينا أخصائية أمراض المناعة والحساسية من أن عسل النحل قد يشكل خطورة على حياة المرضى الذين يعانون من اضطراب عملية التمثيل الغذائي ومرض السكري.

نصحت الدكتورة ناتاليا كروغلوفا خبيرة التغذية الروسية الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ومرض السكري بعدم استهلاك كميات كبيرة من العسل والاعتدال في تناوله.

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