رئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ ينضم إلى حزب "مكان لنا جميعا" لخوض انتخابات الكنيست

القدس المحتلة/سما/

أعلن حزب "مكان لنا جميعا" اليوم السبت انضمام أبراهام بورغ، الرئيس السابق للكنيست، إلى صفوفه، وخوضه الانتخابات المقبلة للكنيست ضمن قائمته.

وكان بورغ قد شغل سابقًا عضوية الكنيست عن حزب العمل، كما تولى رئاسة الوكالة اليهودية.

ويأتي انضمام بورغ في وقت تتواصل فيه الاتصالات لتوحيد حزب "مكان لنا جميعًا" مع أحزاب أخرى قبيل الانتخابات.

وفي هذا السياق، التقى أعضاء من الحزب هذا الأسبوع ممثلين عن الحركة العربية للتغيير "تعال" في مدينة الطيبة، في ظل الأزمة المحيطة بتشكيل القائمة المشتركة. كما التقى ممثلو الحزب قبل نحو أسبوعين أعضاء في "لجنة الوفاق"، قبيل نشر اللجنة تصورها بشأن تشكيل القائمة المشتركة.

إلا أن التصور الذي نشرته اللجنة مطلع الأسبوع لم يتضمن أي ممثل عن حزب "مكان لنا جميعًا".

وأوضحت مصادر في لجنة الوفاق، في حديث لصحيفة "هآرتس"، أنها ترى أن الحزب لا يمتلك قوة كافية داخل المجتمع العربي تبرر منحه مقعدًا مضمونًا أو قابلًا للفوز ضمن القائمة المشتركة.

وفي حديث مع "هآرتس"، قال بورغ إن الحزب لم يتلق حتى الآن أي عرض ملموس للانضمام إلى قائمة أخرى، رافضًا الادعاء بأن خوض الانتخابات بصورة مستقلة سيؤدي إلى هدر الأصوات.

وقال: "المخاطرة تقع عليهم. نحن نخوض الانتخابات من أجل هدف وقيم وتأثير، ويمكنهم الاستمرار في ترتيب الكراسي على متن سفينتهم تايتانيك الغارقة".

وأضاف أن خوض الحزب الانتخابات بصورة مستقلة قد يؤدي، على العكس، إلى توسيع قاعدة الناخبين، قائلًا: "لن نكتفي بعدم هدر الأصوات، بل سنضيف بُعدين إلى معسكرنا المتنامي: أولئك الذين أصابهم اليأس من الفساد والانحطاط وأصبح لديهم فجأة أمل، ولذلك سيأتون للتصويت رغم كل شيء، ولا سيما ناخبين من المجتمع العربي؛ وكذلك ناخبين يهودًا لا يجدون أي بديل بين خمسين درجة من اليمين المعروضة عليهم".