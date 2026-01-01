  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلوان تواجه خطر التهجير.. الاحتلال يخطر بإخلاء منازل ويجبر مواطنًا على هدم منزله

الأحد 16 أغسطس 2026 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلوان تواجه خطر التهجير.. الاحتلال يخطر بإخلاء منازل ويجبر مواطنًا على هدم منزله



القدس المحتلة/سما/

صعّدت سلطات الاحتلال من إجراءاتها بحق المقدسيين في بلدة سلوان، عبر إصدار أوامر إخلاء تطال منازل وأجزاءً من مساكن عائلة مراغة، وإجبار مقدسي على هدم منزله ذاتيًا بحجة عدم الترخيص.

حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمر إخلاء يطال منزلًا وأجزاءً من منازل عائلة مراغة في بلدة سلوان، مهددةً العائلة بفقدان أجزاء من مساكنها التي عاشوا فيها لعقود.

ويشمل القرار منزل نعيم مراغة، المبني منذ عام 1966، وتبلغ مساحته 40 مترًا مربعًا، ويقطنه 4 أفراد.

كما يطال منزل صلاح مراغة، البالغة مساحته 68 مترًا مربعًا، حيث يشمل الإخلاء 40 مترًا مربعًا منه، ويقطنه 4 أفراد.

ويشمل القرار كذلك منزل المربية إنعام مراغة وشقيقتها ربيعة، حيث يقضي بإخلاء 6 أمتار مربعة من منزلهما وقطع هذا الجزء منه، رغم وضعهما الصحي الخاص ومعاناتهما من عجز كامل في الحركة.

وفي السياق، أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي مأمون سالم شيوخي على هدم منزله ذاتيًا في حي العين الفوقا ببلدة سلوان، بحجة عدم الترخيص.

وتبلغ مساحة المنزل نحو 70 مترًا مربعًا، وكان يؤوي شيوخي وزوجته وأطفالهما الثلاثة، وقد بُني قبل نحو عامين.

الأكثر قراءة اليوم

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

الجيش الاسرائيلي يحذر : الضفة تقترب من الانفجار.. وسموتريتش يساوم ببنوك الفلسطينيين مقابل الاستيطان

Ynet: سوريا الشرع تتحول إلى معضلة استراتيجية لإسرائيل وسط نهج براغماتي غير مسبوق

انطلاق تحديث سجل الناخبين في الضفة استعدادًا لأول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ 20 عامًا

هل تُسقط طهران نتنياهو وترامب معًا؟ حرب إيران تُربك الحسابات وتُهدد الزعيمين

الحرس الثوري: ألحقنا الهزيمة بأقوى جيش في العالم ونأمل أن تفتح الانتصارات صفحة جديدة بالمنطقة

3 اصابات احدهم بجراح خطيرة باستهداف دراجة نارية بدير البلح وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

واشنطن بوست : غضب خليجي عارم من ترامب.. والقواعد الأمريكية تدخل دائرة التساؤلات

مباحثات حاسمة في القاهرة.. وفد حماس برئاسة الحية يبحث ملف غزة

بعد "مجزرة" أنصار ودير الزهراني.. إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في "حزب الله"

شهداء وإصابات بين المدنيين جراء تصعيد إسرائيلي عنيف جنوب قطاع غزة

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب