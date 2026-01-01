سلوان تواجه خطر التهجير.. الاحتلال يخطر بإخلاء منازل ويجبر مواطنًا على هدم منزله

القدس المحتلة/سما/

صعّدت سلطات الاحتلال من إجراءاتها بحق المقدسيين في بلدة سلوان، عبر إصدار أوامر إخلاء تطال منازل وأجزاءً من مساكن عائلة مراغة، وإجبار مقدسي على هدم منزله ذاتيًا بحجة عدم الترخيص.

حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمر إخلاء يطال منزلًا وأجزاءً من منازل عائلة مراغة في بلدة سلوان، مهددةً العائلة بفقدان أجزاء من مساكنها التي عاشوا فيها لعقود.

ويشمل القرار منزل نعيم مراغة، المبني منذ عام 1966، وتبلغ مساحته 40 مترًا مربعًا، ويقطنه 4 أفراد.

كما يطال منزل صلاح مراغة، البالغة مساحته 68 مترًا مربعًا، حيث يشمل الإخلاء 40 مترًا مربعًا منه، ويقطنه 4 أفراد.

ويشمل القرار كذلك منزل المربية إنعام مراغة وشقيقتها ربيعة، حيث يقضي بإخلاء 6 أمتار مربعة من منزلهما وقطع هذا الجزء منه، رغم وضعهما الصحي الخاص ومعاناتهما من عجز كامل في الحركة.

وفي السياق، أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي مأمون سالم شيوخي على هدم منزله ذاتيًا في حي العين الفوقا ببلدة سلوان، بحجة عدم الترخيص.

وتبلغ مساحة المنزل نحو 70 مترًا مربعًا، وكان يؤوي شيوخي وزوجته وأطفالهما الثلاثة، وقد بُني قبل نحو عامين.