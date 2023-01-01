شهداء وإصابات بين المدنيين جراء تصعيد إسرائيلي عنيف جنوب قطاع غزة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ312 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطن واصابة عدد بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن محمد بشير ابو عرمانة برصاص الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما اصيب اثنين من المواطنين برصاص رافعات الاحتلال بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما اصيب ثلاثة مواطنين احدهم بجراح خطيرة باستهداف دراجة نارية بدير البلح.

وأطلقت طائرات الاستطلاع صاروخا واحد على الاقل صوب دراجة نارية على طريق صلاح الدين بمحاذاة دير البلح ما أسفر عن اصابة قائدها بجراح بالغة واصابة اثنين من المارة.

وفي خان يونس قصفت دبابات الاحتلال مخزنا وسط المدينة مع سقوط عدة قذائف مدفعية وقنابل دخانية، كما شن طيران الاحتلال غارتين جنوب المدينة.

وادى إطلاق النار المتواصل لاصابة مصاب طفل قرب المشفى الأردني ومصابان من محيط دوار أبو حميد.

وزعم جيش الاحتلال ان الغارات ردا على تفجير عبوة ناسفة بدبابة شرق خان يونس وأنه قتل اثنين من المواطنين تجاوزا الخط الأصفر .

وفجر اليوم جدد جيش الاحتلال قصفه المدفعي على الاحياء الشرقية لمدينة غزة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من سائقي شاحنات المساعدات قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة وهم: عياد مريش، زايد عبد العال وإبراهيم أبو جراد.

واحتجزت قوات الاحتلال أكثر من مئة سائق وحققت معهم ميدانيا قبل اعتقال الثلاثة وإطلاق سراح البقية.

الاحصائيات

وبلغ عدد من وصل مشافي وزارة الصحة خلال الـ48 ساعة الماضية شهيدان و 14 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1262شهيدا إضافة إلى 4168 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 808 شهداء.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73391 شهيدا و174280مصابا.