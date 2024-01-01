النجعي يعود بعد 724 يوم إصابة: مررت بأوقات صعبة جداً

وكالات /سما/

الرياض/سما- عاد لاعب وسط نادي النصر السعودي سامي النجعي إلى ملاعب كرة القدم بعد غياب طويل استمر 724 يوماً، حيث دخل الملعب بديلاً في الدقيقة 77 من لقاء فريقه ضد الفتح في إطار الجولة الأولى من موسم دوري روشن السعودي.

انتهت المباراة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للفتح. وشكّل عودة النجعي لحظة استثنائية بعد غياب امتد لنحو عامين كاملين، إذ كانت آخر مشاركة له في 22 أغسطس 2024 في مواجهة الفريق مع الرائد، حيث لعب 22 دقيقة فقط قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وأقرّ النجعي في تصريحات لناقل البث التلفزيوني بمعاناته خلال فترة التعافي، قائلاً: «مررت بأوقات صعبة بسبب الإصابة، لكنني اجتهدت وتجاوزتها بفضل الله، ثم بدعم اللاعبين والنادي وأهلي. والله يعطيكم العافية جميعاً».

أضاف اللاعب: «حققنا ثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار، ونعد جماهير النصر بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة. أتمنى أن أتمكن من رد جزء بسيط من جميل جماهير النصر ووقفتها معي».

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