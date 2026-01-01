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الخليل: إصابة 10 مواطنين خلال هجوم لمستوطنين على منطقة الرأس

الأحد 16 أغسطس 2026 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: إصابة 10 مواطنين خلال هجوم لمستوطنين على منطقة الرأس



الخليل /سما/

أصيب مواطنان بالرصاص الحي، و8 آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب، فجر اليوم الأحد، خلال هجوم نفذه مستوطنون ، بحماية قوات الاحتلال على منطقة الرأس في مدينة الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات، بينها إصابتان بالرصاص الحي، الأولى لمواطن يبلغ من العمر 60 عاما، أصيب في الظهر واليد، فيما أصيب مواطن آخر (46 عاما)، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.

وأضاف أن 8 مواطنين أصيبوا جراء الاعتداء عليهم بالضرب، بينهم سيدة تبلغ من العمر 66 عاما، خلال هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال على حارة الجعبري في منطقة الرأس.

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