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طقس فلسطين : انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأحد 16 أغسطس 2026 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات الظهيرة تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء: تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا،

وفي ساعات الليل يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين 17/08/2026: يكون الجو صيفياً عادياً غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء 18/08/2026: يكون الجو صيفياً عادياً غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء 19/08/2026: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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