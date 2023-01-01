الهلال يعادل نصرًا وفتحًا.. ثلاث جزائيات في مباراة واحدة

وكالات /سما/

حقق فريق الهلال لكرة القدم إنجازًا نادرًا بنيل ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة ضمن دوري المحترفين السعودي، وسجل الفريق العاصمي من جميعها دون إهدار في لقائه أمام الفيصلي الجمعة الماضي، الذي انتهى بفوزه 4-2 ضمن الجولة الأولى.

تكرر هذا الإنجاز مع الهلال مرتين سابقًا. في 5 فبراير 2020 استقبل الهلال فريق الرائد، وحصل على ثلاث جزائيات من أصل خمس احتسبت في المباراة، وسجل اثنتين عبر الفرنسي بافيتمبي جوميز والحارس عبد الله المعيوف بعد أن تصدى لإحدى ضربات الرائد، فيما دخلت الأخرى ملعب الهلال بتوقيع لاعب الرائد المغربي محمد فوزير. انتهت المباراة بفوز الهلال 3-1.

كررت المباراة ذاتها بعد نحو أربع سنوات في 8 مارس 2024 أمام فريق الرياض. حصل الهلال على ثلاث ركلات جزاء، سجل اثنتين عبر البرتغالي روبن نيفيش والصربي ألكسندر ميتروفيتش، وأهدر ميتروفيتش جزاء إضافية. انتصر الهلال في اللقاء 3-1.

لم يتفرد الهلال بهذا الإنجاز. حقق فريق النصر ذات المعادلة مرة واحدة في مباراته أمام فريق الشباب بتاريخ 29 أغسطس 2023، فنال ثلاث جزائيات أهدر منها واحدة وسجل اثنتين، وانتهت بفوز النصر 4-0.

أما فريق الفتح فقد عادل الإنجاز مرتين. في 10 مارس 2023 استقبل فريق أبها وحصل على ثلاث جزائيات، تولى المغربي مراد باتنا تسديدها فأهدر واحدة وسجل اثنتين. كررت المباراة ذاتها في 2 سبتمبر من العام ذاته أمام الأهلي، فنال الفتح ثلاث جزائيات أيضًا وتناوب على تسجيلها فراس البريكان ومراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكة، وانتهت بفوز الفتح 5-1.

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