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حادثة في المنزل

خبر : الإعلامية ريهام سعيد تنجو هي وأسرتها من حادث ماس كهربائي

الأحد 16 أغسطس 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامية ريهام سعيد تنجو هي وأسرتها من حادث ماس كهربائي



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلنت الإعلامية والممثلة المصرية ريهام سعيد عن نجاتها وعدد من أفراد أسرتها من حادث خطر نتج عن ماس كهربائي في منزلها، مما أسفر عن أضرار بالغة في البناء.

شاركت سعيد تفاصيل الحادثة عبر حسابها على منصة فيسبوك، حيث أطمأنت متابعيها على سلامتها وسلامة أقاربها، موضحة أن أحدًا من أفراد عائلتها لم يتعرض لأي إصابة.

وأرجعت سعيد نجاتهم للعناية الإلهية، قائلة في منشورها: "قدر الله وما شاء فعل.. حصل ماس كهربائي وانفجار في بيتي، بشكر ربنا اللي كتب لنا عمر جديد، وبشكر الأمن ووزارة الداخلية على إنقاذ حياتي أنا وأختي وأولادنا.. ألف حمد وشكر".

أوضحت الإعلامية أن رجال الأمن وأجهزة الإنقاذ المصرية تدخلوا بسرعة عند وقوع الحادث، مما مكّنهم من السيطرة عليه والحيلولة دون حدوث مأساة.

لقي المنشور تفاعلًا واسعًا من متابعيها وزملائها في الوسط الإعلامي والفني، الذين أسرعوا لتقديم التهاني لها على سلامتها وسلامة عائلتها.

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