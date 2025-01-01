أندية أوروبية توجه إنذارًا لإنفانتينو: تعليق الخطة التجارية أم مقاطعة مونديال الأندية

وكالات /سما/

أرسلت رابطة أندية كرة القدم الأوروبية إنذارًا شديد اللهجة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 31 تموز الماضي، تهدد من خلاله بمقاطعة كأس العالم للأندية إذا لم يتراجع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن مشروع «فوتبول فوروارد إنتربرايز» التجاري.

ووجهت الرابطة رسالتها إلى الأمين العام لفيفا ماتياس غرافستروم، محذرة من أن تعاون أعضائها مع البطولات المقبلة سيكون مشروطًا بتراجع إنفانتينو عن الخطة التي استهدفت توحيد حقوق البث والحقوق التجارية والرعاية تحت مظلة واحدة.

وحسب بيان الرابطة، الذي وقعه رئيسها التنفيذي تشارلي مارشال، فإن الرؤية التجارية للمشروع تمثل «خرقًا خطيرًا للثقة» وقد تعرض مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين حتى نهاية 2030 للخطر. واعتبرت الرابطة تحركات إنفانتينو «انتهاكًا جوهريًا» لهذه المذكرة.

وتضمنت الرسالة تهديدًا صريحًا: إذا لم تنشئ فيفا مشروعًا مشتركًا مع الرابطة يتمتع بصلاحيات حصرية في المسائل التجارية والتشغيلية قبل بيع حقوق كأس العالم للأندية للسيدات عام 2028، فلن تدعم الرابطة أو أنديتها أي نسخة مقبلة من البطولتين، للسيدات والرجال في 2028 و2029.

وطرحت الرابطة خيارًا إضافيًا يزيد الضغط: احتمال اعتراضها وأنديتها على روزنامة المباريات الدولية والقواعس التي تلزم الفرق بتسريح لاعبيها للمنتخبات الوطنية، وهو ما قد يعطّل بطولات المنتخبات ذاتها.

جاء الإنذار قبل ساعات فقط من إعلان إنفانتينو، في الأول من آب، تعليق خطة «فوتبول فوروارد إنتربرايز» بعد موجة اعتراضات موسعة من الأندية الأوروبية التي لم يتم التشاور معها حول تصميم المشروع.

لكن التهديد الأوروبي يبقى نظريًا قائمًا، رغم تراجع إنفانتينو. ورد الفيفا بتعهد بعقد اجتماع سريع لضمان المضي قدمًا في المشروع المشترك مع الرابطة، الذي لم يحقق تقدمًا ملموسًا خلال العام الماضي حسب تقييم الرابطة.

وتطرقت الرسالة إلى قضايا مالية أخرى، منها تأخر توزيع 185 مليون جنيه إسترليني من أموال التضامن على الأندية التي لم تشارك في كأس العالم للأندية، وطالبت بشفافية أكثر حول الأداء المالي لنسخة 2025.

وكشفت الرسالة حجم النفوذ المتزايد لرابطة الأندية الأوروبية، التي يرأسها ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، في تشكيل مستقبل كرة القدم العالمية. وطالبت الرابطة بدمج الخليفي بشكل كامل في مجلس فيفا، الهيئة الرئيسية لصنع القرارات.

تأسست الرابطة عام 2008 وتضم حاليًا أكثر من 800 ناد أوروبي، وقد يؤدي عدم الانسحاب من كأس العالم للأندية إلى صعوبة عملية كبيرة في إقامة البطولة. وتعاونت الرابطة مع فيفا في تنظيم نسخة 2025 الأولى بمشاركة 32 فريقًا.

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