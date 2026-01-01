Honor تطرح حاسبها اللوحي Pad X9b Max بشاشة 13 بوصة

وكالات /سما/

بدأت شركة Honor بطرح جهازها اللوحي الجديد Pad X9b Max في أسواق عالمية عديدة، حيث يأتي المنتج منافسًا قويًا للحواسب اللوحية الحديثة التي تعمل بنظام أندرويد في فئتها.

يأتي الجهاز مزودًا بشاشة بحجم 13 بوصة، تتمتع بدقة عرض تبلغ 2500 × 1560 بيكسل وكثافة تبلغ حوالي 228 بيكسل لكل إنش، وسطوع يصل إلى 700 وحدة نيت. هذه المواصفات تجعل الشاشة خيارًا مناسبًا لمهام الدراسة والعمل اليومي، حيث توفر صورة واضحة وتشغيلًا سلسًا للمحتوى المرئي.

على صعيد الأداء، يعمل Pad X9b Max بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 6 غيغابايت، وتدعم تقنية Honor RAM Turbo التي تسمح بتوسيع السعة افتراضيًا حتى 18 غيغابايت. أما التخزين الداخلي فيبلغ 256 غيغابايت، ويمكن زيادته عبر بطاقات microSD حتى 2 تيرابايت.

يتميز الحاسب بنظام صوتي متطور يعتمد على 4 مكبرات صوت تدعم تقنيات الصوت المحيطي، وتقنيات Hi-Res Audio و Hi-Res Audio Wireless. كما يمكن زيادة مستوى الصوت حتى 200 بالمئة، وحصل الجهاز على شهادة IMAX Enhanced، مما يؤهله لعرض محتوى بجودة سينمائية.

تعتبر البطارية من أبرز المميزات في هذا الجهاز، حيث تأتي بسعة 10100 ميلي أمبير في الساعة. توفر هذه البطارية مدة تشغيل تصل إلى 16 ساعة متواصلة عند مشاهدة الفيديو، و13 ساعة عند قراءة المستندات، و73 ساعة من الاستماع للموسيقى، بالإضافة إلى مدة استعداد قد تصل إلى 90 يومًا.

أطلقت Honor أيضًا نسخة متخصصة من الجهاز تحت اسم Pad X9b Max Paperlike، موجهة بشكل خاص للطلاب ومحبي القراءة. تتميز هذه النسخة بشاشة غير لامعة تقلل الوهج بنسبة 35 بالمئة وتخفف انعكاسات مصادر الضوء بنسبة 98 بالمئة. حصلت الشاشة على شهادات ثلاثية من معهد TÜV Rheinland، تغطي حماية من الوميض المرئي وتقليل الضوء الأزرق الضار للعينين، بالإضافة إلى توفير تجربة كتابة تحاكي الكتابة على الورق.

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