  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الفنان يطالب بالحماية

خبر : ياسر جلال يرفع منسوب المطالبة بحماية الفنانين من اعتداءات وسائل التواصل

الأحد 16 أغسطس 2026 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ياسر جلال يرفع منسوب المطالبة بحماية الفنانين من اعتداءات وسائل التواصل



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعرب الفنان والنائب البرلماني المصري ياسر جلال عن استياء عميق من تعرض عدد من الشخصيات الفنية البارزة للإساءة المتكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما في الفترة الراهنة.

وسعى جلال، مستفيداً من منصته النيابية، إلى الوقوف أمام تلك التجاوزات التي أكد عدم انسجامها بأي حال مع مبدأ حرية الرأي والتعبير. واستند في دعوته إلى واقعة محددة تتعلق بإساءة موجهة لأحد الفنانين، مطالباً بفحصها الدقيق واتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية في حال تأكد وجود انتهاكات.

وجاءت هذه المطالبات في سياق معاناة حقيقية يشهدها قطاع واسع من المبدعين، خاصة من أجيال الريادة والفنانين الراحلين وأسرهم، من غياب ضمانات مالية مستقرة تكفل لهم عيشاً آدمياً بعد انسحابهم من الحياة الفنية الفعالة.

ورغم أن مفهوم حقوق الأداء العلني ليس من المستحدثات في الأنظمة القانونية الدولية، حيث يشكل أساساً متيناً في منظومة صناعة السينما والتليفزيون عالمياً، فإن تطبيقه الفعلي في السياق المصري يصطدم بعراقيل هيكلية وتاريخية متشابكة وعميقة الجذور.

اقرأ أيضًا:

#ياسر جلال #حماية الفنانين #مصر

الأكثر قراءة اليوم

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

اسعار صرف العملات في فلسطين

Ynet: سوريا الشرع تتحول إلى معضلة استراتيجية لإسرائيل وسط نهج براغماتي غير مسبوق

تصعيد دامٍ جنوب لبنان.. 9 شهداء و12 مصابًا في غارات إسرائيلية

«لن تأخذه بتغريدة ولا بأسطول».. رد إيراني حاد يشعل الجدل حول تصريحات ترامب بشأن هرمز

هل تُسقط طهران نتنياهو وترامب معًا؟ حرب إيران تُربك الحسابات وتُهدد الزعيمين

الحرس الثوري: ألحقنا الهزيمة بأقوى جيش في العالم ونأمل أن تفتح الانتصارات صفحة جديدة بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

انطلاق تحديث سجل الناخبين في الضفة استعدادًا لأول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ 20 عامًا

الجيش الاسرائيلي يحذر : الضفة تقترب من الانفجار.. وسموتريتش يساوم ببنوك الفلسطينيين مقابل الاستيطان

الحرس الثوري: ألحقنا الهزيمة بأقوى جيش في العالم ونأمل أن تفتح الانتصارات صفحة جديدة بالمنطقة

الإعلام العبري يزعم : حماس تستغل الهدنة لإعادة تنظيم صفوفها.. وتل أبيب تتمسك برفض خطة ترامب