ياسر جلال يرفع منسوب المطالبة بحماية الفنانين من اعتداءات وسائل التواصل

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعرب الفنان والنائب البرلماني المصري ياسر جلال عن استياء عميق من تعرض عدد من الشخصيات الفنية البارزة للإساءة المتكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما في الفترة الراهنة.

وسعى جلال، مستفيداً من منصته النيابية، إلى الوقوف أمام تلك التجاوزات التي أكد عدم انسجامها بأي حال مع مبدأ حرية الرأي والتعبير. واستند في دعوته إلى واقعة محددة تتعلق بإساءة موجهة لأحد الفنانين، مطالباً بفحصها الدقيق واتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية في حال تأكد وجود انتهاكات.

وجاءت هذه المطالبات في سياق معاناة حقيقية يشهدها قطاع واسع من المبدعين، خاصة من أجيال الريادة والفنانين الراحلين وأسرهم، من غياب ضمانات مالية مستقرة تكفل لهم عيشاً آدمياً بعد انسحابهم من الحياة الفنية الفعالة.

ورغم أن مفهوم حقوق الأداء العلني ليس من المستحدثات في الأنظمة القانونية الدولية، حيث يشكل أساساً متيناً في منظومة صناعة السينما والتليفزيون عالمياً، فإن تطبيقه الفعلي في السياق المصري يصطدم بعراقيل هيكلية وتاريخية متشابكة وعميقة الجذور.

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