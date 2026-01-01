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أفلام صيف

خبر : فيلم محمود التاني يفتتح الموسم الصيفي بكوميديا التبادل والمغامرة

الأحد 16 أغسطس 2026 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم محمود التاني يفتتح الموسم الصيفي بكوميديا التبادل والمغامرة



وكالات /سما/

القاهرة/سما- تستهل دور العرض المصرية موسم صيف 2026 باستقبال فيلم "محمود التاني" الكوميدي، الذي يصل إلى الشاشات الكبيرة اعتباراً من الأربعاء 12 آب/أغسطس، وسط توقعات بأن يحظى بمنافسة قوية في شباك التذاكر وأن يضع نفسه بين الخيارات الرئيسية للمشاهدين خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول شخصيتين تحملان الاسم ذاته، تختلفان جذريًا في نمط حياتهما وتوجهاتهما. يجسد الفنان أحمد غزي دور شاب مرفه يعمل في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، يتمتع بحياة مستقرة ومريحة، فيما يقدم الفنان أحمد بحر، المعروف بـ "كزبرة"، شخصية عامل بسيط في إحدى محطات البنزين، يتسم بخفة الظل والبساطة مع امتلاكه لذكاء فطري يساعده على التعامل مع تحديات الحياة اليومية بأسلوب عفوي.

ينقلب مسار أحداث الفيلم عندما يتسبب تشابه الأسماء في حدوث تبادل غير متوقع بين الشخصيتين، مما يدفع كلاً منهما للانغماس في حياة الآخر ومسار وجوده المختلف كليًا. ينتج عن هذا التبادل سلسلة من المغامرات الفوضوية والمواقف الكوميدية التي تضطر البطلين إلى تجاوز حدود منطقتهما الآمنة واكتشاف جوانب جديدة من أنفسهما وقدراتهما الخفية في بيئة غريبة تماماً عن معهودهما.

يأتي عرض "محمود التاني" ضمن منافسة صيفية قوية تشهدها دور العرض المصرية، حيث تتنافس أفلام عدة على اهتمام الجمهور. من بينها فيلم "شمشون ودليلة" ببطولة أحمد العوضي ومي عمر، و"صقر وكناريا" الذي يجمع محمد إمام وشيكو، و"خلي بالك على نفسك" ببطولة أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، و"ابن مين فيهم" ببطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى فيلم "الجواهرجي" للنجم محمد هنيدي الذي انضم للقائمة مؤخراً بعد تأجيلات متكررة.

وتشير التوقعات إلى استمرار الموسم الصيفي في استقبال أفلام إضافية في الأسابيع المقبلة، من بينها فيلم "الست لما" ببطولة النجمة يسرا، الذي بدأت جهات الإنتاج بالترويج له، وكشف الإعلان الدعائي عن محورية قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها في مواجهة أشكال الظلم المختلفة، ضمن سردية تجسد الصراع بين النساء والرجال.

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#السينما المصرية #أحمد غزي #أحمد بحر

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