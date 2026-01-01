تسريب يفجّر تصميم One UI 9.5: مظهر زجاجي وميزات وظيفية جديدة

وكالات /سما/

تُضيء صور مُسربة مِشروع سامسونج الجديد One UI 9.5 بعدما نجح أحد المستخدمين في تثبيت نسخة اختبارية داخلية غير معلنة على جهاز Galaxy S26 Ultra. وبرغم أن الشركة الكورية لم تُتمّ بعد طرح واجهة One UI 9 بصيغتها المستقرة رسميًا، فإن بناء الفريق الداخلي يشير إلى أنها تعمل على نظامين بالتوازي في الوقت الواحد.

يعتمد التصميم الجديد على لغة بصرية شبه شفافة مستوحاة من الزجاج، حيث تُحيط ظلال خفيفة بالعناصر العائمة عبر الواجهة. اللقطات المُتداولة تكشف حواف براقة حول القوائم الرئيسية والأزرار في الأعلى، بينما خضعت وحدة التحكم بمستوى الصوت لإعادة تصميم جذرية لتتخذ شكلًا ثلاثي الأبعاد أعمق. كما تخلّصت أداة Now Brief على الشاشة الرئيسية من اندماجها الكامل مع بقية العناصر، وأصبحت مُظللة ومنفصلة بصريًا عنها.

يأتي هذا التوجّه التصميمي ضمن موجة أوسع تجتاح نظام أندرويد هذا العام، حيث تتّجه شركات أخرى مثل شاومي عبر واجهة HyperOS نحو أسلوب زجاجي مشابه استُلهم أصلًا من iOS 26 لدى آبل. وبذلك تصبح سامسونج جزءًا من اتجاه تصميمي عام لا استثناءً عنه.

على جانب الوظائف، نقلت سامسونج أيقونة البحث في تطبيق الهاتف من الزاوية العلوية إلى شريط التنقل السُفلي العائم بهدف تسهيل الوصول إليها بيد واحدة خلال الاستخدام اليومي. إلى جانب هذا، تُضيف النسخة الجديدة ميزة قفل التطبيقات "App Lock" التي تتيح تأمين برامج محددة مثل تطبيقات البريد الإلكتروني ببصمة الإصبع أو كلمة المرور—ميزة موجودة في أجهزة مُصنّعين آخرين لكنها تصل لأول مرة إلى هواتف سامسونج.

شملت اللقطات المُسربة أيضًا واجهة جديدة لمُشاركة بيانات شبكات Wi-Fi عبر رمز استجابة سريعة ضمن الشريط العائم نفسه. نقل زر البحث إلى أسفل الشاشة يعكس خطوة عملية تلبّي احتياجات فعلية، إذ إن تضخّم أحجام الشاشات في السنوات الأخيرة جعل الوصول إلى الزوايا العلوية مرهقًا عند الاستخدام بيد واحدة.

ارتباط إطلاق One UI 9.5 بموعد الكشف عن سلسلة Galaxy S27 يوحي بأن هذه الهواتف الجديدة ستكون أول من يحصل على النظام بشكله النهائي في بداية عام 2027، قبل أن ينتشر لاحقًا إلى الأجهزة الأخرى المُؤهلة. غير أنه يجدر التنويه إلى أن النسخة المُسرّبة الحالية بناء داخلي مبكر غير مخصص للاختبار العام، مما يعني أن كثيرًا من التفاصيل المذكورة قابلة للتغيير قبل إطلاق النسخة الرسمية.

يُتوقّع أن تستمر التسريبات في إضاءة ملامح هذه الواجهة مع اقتراب موعد الكشف الرسمي، خاصة مع مواصلة سامسونج حاليًا الاختبار التجريبي من One UI 9 حيث طرحت الإصدار التجريبي الخامس لسلسلة Galaxy S26 قبل أيام قليلة.