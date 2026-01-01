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الشحن عبر القطب

خبر : شركة صينية تختصر رحلة الشحن إلى أوروبا من 40 يوماً إلى 20

الأحد 16 أغسطس 2026 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة صينية تختصر رحلة الشحن إلى أوروبا من 40 يوماً إلى 20



وكالات /سما/

أطلقت شركة الشحن الصينية سيلجيند شيبينغ خدمة ملاحية أسبوعية جديدة تربط موانئ الصين بأوروبا عبر طريق بحر الشمال على طول الساحل القطبي الروسي، مما يقلل من مدة الرحلة البحرية بشكل كبير.

بدأت الشركة في صباح 15 أغسطس/آب الجاري تحميل الحاويات على متن سفينة "دبي تاور" في ميناء نينغبو-تشوشان الصيني، حاملة معدات تخزين الطاقة والألواح الشمسية ومكونات أخرى للطاقة البديلة، في بداية رسمية لسلسلة الرحلات الأسبوعية الصيفية المخطط لها.

من المتوقع أن ترسو السفينة في عدة موانئ أوروبية رئيسية منها فيليكستو وروتردام وهامبورغ وغدينيا. وتستغرق هذه الرحلة عبر بحر الشمال 20 يوماً فقط، بينما تتطلب الطريق التقليدي عبر قناة السويس حوالي 40 يوماً، ما يعني توفيراً في الوقت يقارب نصف المدة الأصلية.

يمتد طريق بحر الشمال على طول الساحل الشمالي لروسيا عبر مياه المحيط المتجمد الشمالي، ويغطي مسافة 5600 كيلومتر تقريباً من مضيق كارا إلى خليج بروفيدنس، ويعتبر الممر الملاحي الرئيسي في منطقة القطب الشمالي.

كانت أول محاولة لهذا الطريق قد انطلقت في 22 سبتمبر/أيلول من العام الماضي عندما أبحرت سفينة حاويات من نينغبو-تشوشان نحو أوروبا عبر ما يُعرف في الصين بـ "قطار القطب الشمالي الصيني الأوروبي"، وتمكنت من الوصول إلى المملكة المتحدة في غضون 20 يوماً، مما أثبت جدوى المسار الجديد.

#الشحن البحري #الصين #أوروبا

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