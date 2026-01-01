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السباحة الأميركية

خبر : دوغلاس تحقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباق 50 متراً حرة

الأحد 16 أغسطس 2026 07:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دوغلاس تحقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباق 50 متراً حرة



وكالات /سما/

إرفين/سما- حققت السباحة الأميركية كيت دوغلاس رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباق 50 متراً حرة يوم السبت، بعدما سجلت زمن 23.49 ثانية في التصفيات بفعالية بان باسيفيك للسباحة المقامة في إرفين بكاليفورنيا.

تحسنت دوغلاس على الرقم السابق البالغ 23.55 ثانية الذي احتفظت به مواطنتها غريتشن والش منذ 28 يونيو الماضي، حين حققته في بطولة سيت كولي بروما.

جاء إنجاز دوغلاس بعد انتزاع والش الرقم القياسي منها في يونيو؛ فقد كانت دوغلاس قد سجلت 23.59 ثانية في 19 يونيو، قبل أن تستعيده اليوم بعد أقل من شهرين.

أعربت دوغلاس عن دهشتها من الإنجاز، قائلة: «لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق. ما زلت أعتقد أن هناك جوانب يمكنني تحسينها»، مؤكدة أن لديها مجالاً واسعاً لتطوير أدائها.

جاء الرقم القياسي بعد أقل من 12 ساعة من تسجيل دوغلاس ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 100 متر حرة بـ 51.69 ثانية، حين شاركت في المرحلة الأولى من سباق التتابع 4 مرات 100 متر الذي فازت به الولايات المتحدة. الرقم القياسي العالمي في هذا السباق مسجل باسم الهولندية ماريت ستينبرخن.

نسبت دوغلاس الدافع الإضافي قبل سباق 50 متر إلى اقترابها من تحطيم الرقم القياسي في سباق المئة متر، معتبرة أنها أصبحت أكثر هدوءاً في التعامل مع الأرقام القياسية مقارنة بمرتها الأولى في تحقيق مثل هذا الإنجاز.

يشهد نهائي سباق 50 متر حرة مواجهة قوية بين دوغلاس ووالش؛ إذ سجلت الأخيرة 23.78 ثانية في التصفيات بصفتها ثاني أسرع زمن، بينما احتلت الأسترالية ميغ هاريس المركز الثالث بزمن 24.22 ثانية.

تحضر دوغلاس لخوض سباق آخر في الليلة الختامية للبطولة، بعد تأهلها لنهائي سباق 200 متر صدراً في المركز الثاني خلف اليابانية كوتومي كاتو.

#السباحة #الرقام القياسية #بطولة بان باسيفيك

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