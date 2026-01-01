السعودية تحرز ميدالية فضية أولى في أولمبياد المعلوماتية الدولي

وكالات /سما/

طشقند/سما- حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية إنجازًا استثنائيًا في النسخة الثامنة والثلاثين من أولمبياد المعلوماتية الدولي (IOI 2026)، الذي تستضيفه أوزبكستان خلال الفترة من 9 إلى 16 آب/أغسطس، بمشاركة 386 طالبًا وطالبة من 97 دولة حول العالم، حيث تمكن الفريق من حصد 3 جوائز دولية جديدة تضيف فصلًا متميزًا لمسيرة المملكة في هذه المنافسة العلمية الرفيعة المستوى.

حقق الطالب محمد ناصر الأسمري من الهيئة الملكية بالجبيل الميدالية الفضية، محققًا إنجازًا تاريخيًا بحصوله على أول ميدالية فضية للمملكة في مسار مشاركاتها في أولمبياد المعلوماتية الدولي منذ بدء هذا الوجود. وحصل الطالب سلطان عبدالرحمن العيبان من التعليم بمنطقة الرياض على الميدالية البرونزية، فيما نال الطالب سعد بندر العريفي من الرياض شهادة تقدير تكريمًا لأدائه المتميز في المسابقة.

شارك في تمثيل المملكة أربعة طلاب من المرحلة الثانوية، خضعوا لإعداد مكثف تحت إشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون الاستراتيجي مع وزارة التعليم، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، وبدعم من تطوير التعليم القابضة. شمل هذا الإعداد معسكرات تدريبية متتالية، ومسابقات ترشيحية، ومحاكاة واقعية لظروف الأولمبياد، بهدف تطوير مهارات التفكير التحليلي وبناء الاستراتيجيات المتقدمة وحل المسائل المعقدة.

برفع هذه الجوائز الثلاث، ارتفع إجمالي رصيد المملكة العربية السعودية في تاريخ مشاركاتها في أولمبياد المعلوماتية الدولي إلى 14 جائزة دولية، توزعت ما بين ميدالية فضية واحدة و8 ميداليات برونزية و5 شهادات تقدير، مما يعكس نمواً متسارعًا في الأداء والنتائج التي يحققها المنتخب السعودي على الساحة العالمية.

تمثل الفضية التي حققها محمد الأسمري علامة فارقة في مسار المملكة الرياضي العلمي، كونها الأولى من نوعها منذ البدء بالمشاركة السعودية في هذه المنافسة الدولية المرموقة. يأتي هذا الإنجاز بعد تحقيق المنتخب في النسخة السابقة من الأولمبياد ميدالية برونزية وشهادتي تقدير، مما يشير إلى تطور مستمر وتصاعد في مستوى الأداء التقني والابتكاري.

يُعتبر أولمبياد المعلوماتية الدولي، الذي بدأت نسخته الأولى عام 1989، من أعرق وأبرز المسابقات العلمية الدولية في مجال علوم الحاسب والبرمجة. يتنافس المشاركون فيه بشكل فردي في حل مسائل تتطلب مهارات متقدمة جداً، تشمل تحليل المشاكل المعقدة، وتصميم الخوارزميات الفعالة، والتعامل مع هياكل البيانات، والبرمجة الاحترافية، واختبار الحلول والتحقق من صحتها، مما يجعل الأولمبياد منصة عالمية حقيقية لاكتشاف واختبار القدرات التقنية والابتكارية للطلاب الموهوبين من حول العالم.