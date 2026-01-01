غزة تحيي الذكرى السنوية 12 لاستشهاد الرياضي عاهد زقوت

وكالات /سما/

غزة/سما- احتضن ملعب نادي فلسطين الرياضي بمدينة غزة مهرجانًا جماهيريًا وفاءً للشهيد الرياضي عاهد زقوت، المعروف بـ «أبو عفيف»، بمناسبة مرور 12 سنة على استشهاده، بتنظيم من ملتقى مدربي غزة لكرة القدم وبرعاية من سلسلة مطاعم «سوبر فود».

حضر المهرجان عدد من الشخصيات الرياضية والقيادية ونجوم الكرة الفلسطينية ولاعبون سابقون من المنتخبات الوطنية، الذين استرجعوا ذكريات مسيرة زقوت وإسهاماته كلاعب ومدرب في صناعة أجيال من لاعبي الكرة الفلسطينية.

قال عضو مجلس إدارة ملتقى مدربي غزة إبراهيم مدوخ إن زقوت ترك «بصمة مميزة في مسيرة الكرة الفلسطينية»، مشيدًا بعطائه الرياضي وشخصيته وأخلاقه، وتأثيره على جيل من اللاعبين الفلسطينيين.

من جانبه، أكد رجل الأعمال عيسى جنيد أن رعاية الحفل تعكس تقديرًا لصاحب المسيرة الإنسانية والرياضية، داعيًا إلى مواصلة دعم الأنشطة والفعاليات التي تكرّم رموز الرياضة الفلسطينية.

تضمن المهرجان فعاليات رياضية وتكريمية، تولى تقديم فقراتها الإعلامي أحمد أبو دياب، واختتم بمراسم التكريم وتبادل الدروع التقديرية وتوزيع الميداليات على الفريقين المشاركين.

أكد المشاركون أن الحفل جسّد رسالة تقدير متجددة لرمز من رموز الرياضة الفلسطينية، مؤكدين أن إرث زقوت الرياضي والإنساني سيبقى حاضرًا في الملاعب الفلسطينية وذاكرة الأجيال القادمة.