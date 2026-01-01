  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مهرجان تأبيني رياضي

خبر : غزة تحيي الذكرى السنوية 12 لاستشهاد الرياضي عاهد زقوت

الأحد 16 أغسطس 2026 06:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تحيي الذكرى السنوية 12 لاستشهاد الرياضي عاهد زقوت



وكالات /سما/

غزة/سما- احتضن ملعب نادي فلسطين الرياضي بمدينة غزة مهرجانًا جماهيريًا وفاءً للشهيد الرياضي عاهد زقوت، المعروف بـ «أبو عفيف»، بمناسبة مرور 12 سنة على استشهاده، بتنظيم من ملتقى مدربي غزة لكرة القدم وبرعاية من سلسلة مطاعم «سوبر فود».

حضر المهرجان عدد من الشخصيات الرياضية والقيادية ونجوم الكرة الفلسطينية ولاعبون سابقون من المنتخبات الوطنية، الذين استرجعوا ذكريات مسيرة زقوت وإسهاماته كلاعب ومدرب في صناعة أجيال من لاعبي الكرة الفلسطينية.

قال عضو مجلس إدارة ملتقى مدربي غزة إبراهيم مدوخ إن زقوت ترك «بصمة مميزة في مسيرة الكرة الفلسطينية»، مشيدًا بعطائه الرياضي وشخصيته وأخلاقه، وتأثيره على جيل من اللاعبين الفلسطينيين.

من جانبه، أكد رجل الأعمال عيسى جنيد أن رعاية الحفل تعكس تقديرًا لصاحب المسيرة الإنسانية والرياضية، داعيًا إلى مواصلة دعم الأنشطة والفعاليات التي تكرّم رموز الرياضة الفلسطينية.

تضمن المهرجان فعاليات رياضية وتكريمية، تولى تقديم فقراتها الإعلامي أحمد أبو دياب، واختتم بمراسم التكريم وتبادل الدروع التقديرية وتوزيع الميداليات على الفريقين المشاركين.

أكد المشاركون أن الحفل جسّد رسالة تقدير متجددة لرمز من رموز الرياضة الفلسطينية، مؤكدين أن إرث زقوت الرياضي والإنساني سيبقى حاضرًا في الملاعب الفلسطينية وذاكرة الأجيال القادمة.

#غزة #عاهد زقوت #الرياضة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

اسعار صرف العملات في فلسطين

Ynet: سوريا الشرع تتحول إلى معضلة استراتيجية لإسرائيل وسط نهج براغماتي غير مسبوق

تصعيد دامٍ جنوب لبنان.. 9 شهداء و12 مصابًا في غارات إسرائيلية

«لن تأخذه بتغريدة ولا بأسطول».. رد إيراني حاد يشعل الجدل حول تصريحات ترامب بشأن هرمز

ضربة مفاجئة في هرمز.. سفينة شحن تتعرض لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها

هل تُسقط طهران نتنياهو وترامب معًا؟ حرب إيران تُربك الحسابات وتُهدد الزعيمين

الأخبار الرئيسية

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

انطلاق تحديث سجل الناخبين في الضفة استعدادًا لأول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ 20 عامًا

الجيش الاسرائيلي يحذر : الضفة تقترب من الانفجار.. وسموتريتش يساوم ببنوك الفلسطينيين مقابل الاستيطان

الحرس الثوري: ألحقنا الهزيمة بأقوى جيش في العالم ونأمل أن تفتح الانتصارات صفحة جديدة بالمنطقة

الإعلام العبري يزعم : حماس تستغل الهدنة لإعادة تنظيم صفوفها.. وتل أبيب تتمسك برفض خطة ترامب