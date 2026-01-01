مصر تضبط 118 قطعة أثرية بحوزة عصابة متخصصة في التنقيب غير المشروع

وكالات /سما/

القاهرة/سما- اعتقلت قوات الأمن المصرية، السبت الماضي، تشكيلاً عصابياً متكاملاً يعمل في سرقة وتهريب الآثار، حيث تمكنت من ضبط 9 متهمين متخصصين في أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن القطع الأثرية من مناطق متفرقة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية، من خلال تحقيقات مكثفة أجراها قطاع شرطة السياحة والآثار، تمكنت من تحديد أفراد المجموعة الإجرامية والذين كانوا يعملون بشكل منظم على استخراج القطع الأثرية والاحتفاظ بها تمهيداً لبيعها بشكل غير قانوني، وكانوا يقيمون في عدة محافظات منها القليوبية والشرقية والقاهرة.

وأسفرت عملية الضبط عن مصادرة 118 قطعة يشتبه في أنها ذات قيمة أثرية حقيقية، وجدت في حوزة العصابة والتي اعترفت عناصرها بأنها من نتاج عمليات تنقيب غير قانونية أجريت في إحدى المناطق التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات القانونية جرت بحق المتهمين طبقاً لأحكام القانون، مع تكثيف التنسيق مع الجهات المتخصصة في فحص القطع المضبوطة وتحديد قيمتها التاريخية والأثرية، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لحماية التراث الحضاري والممتلكات الأثرية من الانتهاك والتهريب.

وأفادت وزارة الداخلية بأن هذه العملية تندرج ضمن خطة شاملة لمكافحة جرائم الاعتداء على الموارد الأثرية والحضارية، حيث تركز الأجهزة الأمنية على القضاء على الشبكات المنظمة التي تعمل على نهب تراث البلاد وتهريب قطعها خارج الحدود.

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