حفريات تل أبو صيفي تكشف شواهد عن مدينة "مسن" الفرعونية المفقودة

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أسفرت حفريات بعثة أثرية مصرية في موقع تل أبو صيفي بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية عن اكتشافات جديدة توثّق ارتباط الموقع بمدينة "مسن" الفرعونية التاريخية المفقودة، وتعيد تسليط الضوء على طريق حورس الحربي الذي شكّل محورًا استراتيجيًا في حماية الحدود الشرقية لمصر القديمة.

أكد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي أن نتائج الحفائر توضح الدور الاستراتيجي والحضاري الذي لعبته هذه المنطقة عبر العصور المختلفة. ومن بين أبرز الاكتشافات شواهد أثرية مباشرة تتعلق بمدينة "مسن" المذكورة في النصوص والمصادر المصرية القديمة، وهي مدينة ظلت هويتها الجغرافية الفعلية غامضة لعقود.

تضمنت الاكتشافات بقايا طريقين حجريين متعاقبين في منطقة تل أبو صيفي، يؤديان من خارج الحصن إلى المعبد؛ الأول من العصر البطلمي فوقه طريق روماني أقل اتساعًا. كما عثرت البعثة على عتب حجري ضخم يعود لعصر الملك رمسيس الثاني يحمل ألقاب الملك ونقش يشير إلى أعمال ترميم لتمثال إله حورس "سيد مدينة مسن"، مما يعزز الفرضية بأن تل أبو صيفي هو موقع المدينة الفرعونية المفقودة.

أظهرت الدراسات أن السور الضخم من الطوب اللبن المكتشف سابقًا يمثل السور الخارجي للحرم المحيط بالمعبد وليس المعبد نفسه، مما ساعد الباحثين على إعادة فهم تخطيط الموقع الأثري وحدوده الحقيقية. وأشارت نتائج الحفائر إلى أن الموقع شهد وظائف متعددة عبر الزمن، تراوحت بين الدينية والعسكرية والاقتصادية، حيث تحول لاحقًا إلى ثكنة عسكرية رومانية ثم إلى محجر لاستخراج الجير.

كشفت الحفريات عن مجموعة من القطع الأثرية ذات الدلالات الإدارية والعسكرية، من بينها جزء من تمثال حجري من الشست يعود للأسرة الـ26 يمثل كاتب الجيش ويحمل ناووسًا مكسورًا. إضافة إلى ذلك، عثرت البعثة على تمثال فاقد الرأس والقدمين من العصر المتأخر، وجذع تمثال ملكي من البازلت، بالإضافة إلى أجزاء من تماثيل صقور مصنوعة من البازلت والحجر الجيري، وكلها تعكس بوضوح الطبيعة العسكرية والاستراتيجية للموقع.

تواصل البعثة الأثرية أعمالها في الموقع بحثًا عن بقية عناصره، بهدف الوصول إلى أدلة إضافية قد تحسم نهائيًا هوية مدينة "مسن" القديمة وعلاقتها المباشرة بموقع تل أبو صيفي وأثرها في فهم العلاقات التاريخية والجغرافية في الدولة الفرعونية.