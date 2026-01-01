روسيا: نمط حياة صحي يطيل العمر ويؤخر الشيخوخة

وكالات /سما/

تركز التوصيات الصحية الروسية على ضرورة اتباع عادات يومية معينة للحفاظ على الصحة وإطالة العمر. وتبدأ هذه التوصيات بالالتزام بنظام غذائي متوازن يقوم على تناول كميات وافرة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين قليلة الدهون.

تشدد وزارة الصحة الروسية على أهمية ممارسة النشاط البدني المناسب والمريح بانتظام، الذي يعزز صحة القلب والأوعية الدموية والمفاصل، ويحمي من زيادة الوزن. وتؤكد الوزارة أن الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم يلعب دورا حاسما في تعافي الجسم وتحسين المزاج وضبط الشهية، موصية بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات ليلا.

إلى جانب هذه التوصيات الإيجابية، تحذر الوزارة من العادات الضارة مثل التدخين وتناول الكحول، نظرا لتأثيرهما الكبير في زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة. وتؤكد على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الدورية والزيارات الوقائية للطبيب، كونها تساعد على اكتشاف المشاكل الصحية في مراحلها المبكرة.

أشار وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إلى عدد من العوامل التي تسهم في تحسين الصحة وإطالة عمر الإنسان. وأوضح أن الشيخوخة عملية معقدة تحددها عوامل وراثية وبيئية، وأن الجين FOX03 يعتبر من أكثر المكونات الجينية أهمية فيما يتعلق بطول العمر.

أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة سيدني الأسترالية أن تعديل النظام الغذائي وتناول الأطعمة الصحية، حتى لفترة قصيرة، قد يحدث تأثيرا إيجابيا ملموسا على العمر البيولوجي للمسنين. وقدمت أخصائية الطب التكاملي الوقائي الدكتورة ريما مويسينكو نصائح متخصصة للأشخاص فوق سن الـ 65 عاما لإبطاء ظهور علامات الشيخوخة.

يرى مدرب تاي تشي ومؤلف كتاب "السقوط ليس خيارا" جورج لوكر أن التدريب على التوازن يمثل طريقة فعالة وسهلة لمعالجة عدد من الأمراض وإطالة العمر. وأكد على أن مفتاح طول العمر يكمن في القرارات المتعلقة بنمط الحياة التي يتخذها الفرد، حيث يلعب النظام الغذائي دورا محوريا في هذا الصدد.

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