الفهمي: قرار فني حول محرز وكيسيه.. والأهلي يطمح للبطولات

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن ماجد الفهمي، الناطق الرسمي باسم نادي الأهلي المصري، أن إدارة النادي تسعى لاستكمال احتياجات الفريق الأول في كرة القدم، مؤكداً أن جميع العناصر التي غادرت صفوفه سيتم تعويضها قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

أدلى الفهمي بتصريحاته خلال مشاركة له في برنامج «دورينا غير»، تناول فيها عدداً من الملفات الأهلاوية الحساسة، على رأسها رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، وحالة عدد من اللاعبين، إلى جانب الاستعدادات للموسم المقبل، معرباً عن أن وتيرة العمل بالنادي تسارعت خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار الفهمي إلى أن إدارة الأهلي «لا تتنفس إلا من خلال الجمهور»، ووجه رسالة طمأنة لأنصار النادي بأن الفريق سيخوض موسماً مختلفاً. وقال: «اطمئنوا، الأهلي سوف يكون صاحب تاريخ كبير هذا الموسم».

بخصوص رحيل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه، أوضح الناطق أن هذا جاء «بقرار فني بحت وليس مادي»، مؤكداً أن القرار صدر من المدرب يايسله، وأن المدير الرياضي بيدرو لم يكن طرفاً في هذا الاختيار. وأضاف الفهمي أن النادي سيعمل على تعويض كل لاعب غادر: «كل لاعب رحل سوف يتم تعويضه، وماضون في سد كل الخانات».

فيما يخص حراسة المرمى، أفاد الفهمي بأن حارس الأهلي السنغالي إدوار ميندي سيواصل مشواره مع الفريق، في حين أشار إلى أن وضع إنزو ميلوت سيُحسم في القريب العاجل.

وتطرق إلى دور المدير الرياضي بيدرو في قضايا التعاقدات، موضحاً أن جميع الصفقات التي تمت مؤخراً عُرضت على يايسله وحصلت على موافقته، نافياً امتلاك بيدرو صلاحية للتأثير على قرارات المدرب في اختيار اللاعبين.

وبخصوص رحيل يايسله، أكد الفهمي أن الإدارة وفّرت للمدرب جميع المتطلبات التي طلبها لمواصلة عمله، لكنه اختار تقديم استقالته. وأضاف: «بعد عودة الفريق إلى جدة، كان يايسله يسأل عن أوضاع الملعب والتدريبات، ثم تفاجأنا بتقديمه للاستقالة، ولا نريد التحدث عن الماضي».

أوضح الناطق أن النادي تحرك بسرعة بعد رحيل المدرب واختار جهازاً فنياً يتماشى مع النهج الفني للفريق، منوهاً بأن خيارات التعاقد لا تزال مفتوحة لسد احتياجات الفريق.

وأكد الفهمي أن الأهلي يدخل الموسم الجديد برغبة قوية في حصاد البطولات: «أي بطولة سيلعب فيها الفريق فهو مؤهل لحصادها»، مشدداً على أن الإدارة تعمل على استقرار صفوف الفريق وبقاء كل لاعب يحتاج إليه النادي.

وطالب الفهمي باحترام خصوصية المدافع علي مجرشي، موضحاً أنه يمر بظروف شخصية. ووجه رسالة لجماهير الأهلي مؤكداً تماسك الفريق: «الفريق متماسك، واللاعبون مشتاقون لجمهور النادي ويرددون الأهازيج داخل النادي شوقاً للجماهير».

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