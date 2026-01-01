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خبر : تسريحات شعر عملية للعمل.. بسيطة وأنيقة بدون وقت طويل

الأحد 16 أغسطس 2026 03:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريحات شعر عملية للعمل.. بسيطة وأنيقة بدون وقت طويل



وكالات /سما/

تسعى كل موظفة للظهور بإطلالة منظمة وأنيقة دون قضاء وقت طويل في تصفيف الشعر صباح كل يوم. وتوفر عدة خيارات من التسريحات البسيطة الحل الأمثل للحفاظ على مظهر احترافي ومرتب طوال ساعات العمل، وتناسب مختلف أطوال الشعر وتُنفَّذ في دقائق معدودة.

من أبسط الخيارات تسريحة ذيل الحصان المنخفض، التي تُعطي مظهرًا مرتبًا ومناسبًا للاجتماعات واليوم العملي العادي. تكفي خطوات بسيطة: تمشيط الشعر جيدًا، ثم ربطه برباط ناعم، مع إمكانية لف خصلة صغيرة حول الرباط لإخفاؤه وإضفاء لمسة أنيقة.

تُعتبر الكعكة المنخفضة من أكثر الخيارات عملية، إذ تُبقي الشعر بعيدًا عن الوجه. يتم تجميع الشعر في ذيل حصان منخفض ثم لفه حول نفسه وتثبيته بدبابيس. يمكن جعلها مشدودة للمظهر الرسمي أو أكثر نعومة للأيام الاعتيادية.

لإطلالة أنثوية وعصرية، جمّعي الجزء العلوي من الشعر وثبّتيه في كعكة صغيرة مع ترك بقية الشعر منسدلًا. تناسب هذه التسريحة الشعر المتوسط والطويل، وتساعد على إبقاء الخصل بعيدة عن الوجه مع الحفاظ على ظهور طول الشعر.

للحصول على لمسة مختلفة، جرّبي الكعكة المضفورة: اصنعي ذيل حصان، ثم اجدلي الشعر والفيه حول قاعدة الرباط وثبّتيه بالدبابيس. تمنحك هذه التسريحة مظهرًا أنيقًا وتُبقي الشعر مرتبًا طوال اليوم.

تسريحة الستايل نصف المرفوع لا تحتاج سوى دقائق قليلة: خذي الجزء الأمامي والعلوي من الشعر، مشّطيه إلى الخلف وثبّتيه برباط أو مشبك أنيق، واتركي بقية الشعر منسدلة. يمكن إضافة تموجات خفيفة للحصول على إطلالة أكثر حيوية وحضورًا.

عند اختيار التسريحة المناسبة، من الأفضل مراعاة طبيعة مكان العمل وطول الشعر الخاص بك. يُنصح بعدم الإفراط في استخدام مثبتات الشعر أو شد الخصل بقوة، كون لمسة بسيطة مثل مشبك أنيق أو رباط بلون محايد كافية لجعل التسريحة اليومية أكثر أناقة دون مظهر مبالغ فيه.

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