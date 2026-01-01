جزر دوديكانيز اليونانية.. ملاذ للباحثين عن الهدوء والمغامرة

وكالات /سما/

تشكل جزر دوديكانيز الواقعة في الجهة الشرقية من بحر إيجة إحدى أكثر وجهات اليونان تنوعًا وتميزًا، إذ تقدم للزائرين مزيجًا فريدًا من الشواطئ الخلابة والمعالم التاريخية والأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع أذواق المسافرين، بدءًا من محبي الاسترخاء إلى عشاق المغامرات الشيقة.

في حين يتجه معظم السياح إلى جزيرة رودس الشهيرة، يجد المسافرون الباحثون عن الهدوء والتميز متعة كبيرة في استكشاف الجزر الأصغر حجمًا بالأرخبيل. تتيح كوس فرصة الاستمتاع بشواطئها الرملية الطويلة والممتدة، بينما توفر كاليمنوس تجارب مثيرة لمحبي تسلق الصخور، وتحتضن نيسيروس فوهة بركانية نشطة تجذب الباحثين عن المغامرات الحقيقية والتعرف على قوة الطبيعة الخام.

يُعتبر شاطئ تسامبيكا على الساحل الشرقي لجزيرة رودس وجهة مفضلة للعائلات والمستجمين، حيث يتباهى برماله الذهبية ومياهه الصافية ذات اللون الأزرق الفيروزي. يستقطب الشاطئ آلاف الزوار سنويًا بفضل أجوائه النابضة بالحياة والمجهزة بكل سبل الراحة من كراسي الاستلقاء والمظلات الواقية من الشمس. تتخصص المطاعم الساحلية التقليدية في تقديم الأطباق اليونانية الأصيلة والعصائر المنعشة، مما يسمح للزوار بقضاء أيام هادئة في التشمس والسباحة مع الاستمتاع بإطلالات مباشرة على البحر. أما الباحثون عن الإثارة والحركة، فيمكنهم تجربة الرياضات المائية المشهورة كالتزلج على الماء والطيران بالمظلة، وكل ذلك وسط منظر طبيعي خلاب يأخذ الأنفاس.

شاطئ أجيوس بافلوس القريب من قرية ليندوس يمثل جوهرة مخفية للباحثين عن الهدوء البعيد عن صخب الحياة، حيث تحيط به منحدرات صخرية تزيد من جماله وتوفر أجواءً مثالية للاسترخاء والاستغراق في تأمل الطبيعة. تتمتع مياهه بوضوح استثنائي يسهل معه رؤية الحياة البحرية، مما يجعله مقصدًا مفضلًا للغواصين ومحبي التجديف بالكاياك. المياه الفيروزية الصافية والرمال الناعمة تخلق بيئة مثالية للاسترخاء الهادئ أو قراءة كتاب محبب. وحين تغرب الشمس تتحول سماء الأفق إلى لوحة فنية بألوان زاهية تجعل الشاطئ موقعًا مثاليًا لالتقاط الصور والذكريات.

تتمتع جزيرة سيمي الصغيرة بسحر فريد يجسده ميناؤها الساحر والمباني الملونة ذات الطراز الكلاسيكي الحديث التي تشكل لوحة خلابة متناغمة مع زرقة البحر. تتوفر العبّارات المنتظمة من رودس إلى سيمي، مما يسهل الوصول إليها والاستمتاع برحلة يومية لا تُنسى. يمكن للزوار التنزه على طول الواجهة البحرية والتوقف في المتاجر والمقاهي الجذابة، أو الانطلاق في نزهة سيرًا على الأقدام نحو دير بانورميتيس الواقع في خليج هادئ ومعزول. المطاعم التقليدية بالجزيرة تقدم المأكولات البحرية الطازجة والأطباق اليونانية الفاخرة، ويزداد متعة الطعام عند تناوله مع إطلالة مباشرة على الميناء الملون في أجواء تمزج بين النكهات المحلية الأصيلة والمناظر الطبيعية الساحرة.

الينابيع الحارة في خليج إمبروس بجزيرة كوس تمثل إحدى عجائب الطبيعة التي تستحق الزيارة، حيث تشتهر بمياهها الدافئة التي تسترخي فيها العضلات المتعبة بعد يوم طويل من الاستكشاف. يستطيع الزوار الاستمتاع بإطلالات ساحلية خلابة أثناء الاسترخاء في هذه المياه المعجزة، كما توفر البيئة الطبيعية المحيطة أجواءً من الهدوء والانسجام مع الطبيعة. يفضل الكثير من السياح الجمع بين قضاء وقت في الينابيع وزيارة الشواطئ القريبة، لتحقيق التوازن بين الاسترخاء والأنشطة الساحلية. المقاهي المحلية توفر العصائر الباردة والوجبات الخفيفة، مما يتيح للزوار قضاء أيام كاملة في هذا الملاذ الساحر.

جزيرة نيسيروس تشتهر بمناظرها الطبيعية الدراماتيكية وبركانها النشط، وتوفر رحلات المشي لمسافات طويلة فيها تجربة لا تُنسى لاستكشاف الطبيعة. تمتد مسارات المشي عبر قرى خلابة ومساحات خضراء وتضاريس وعرة، مانحة الزوار إطلالات بانورامية مذهلة عند كل خطوة. يعد الصعود إلى فوهة البركان من أبرز التجارب حيث يمكن للزوار مشاهدة النشاط الحراري الأرضي عن قرب وملاحظة الأبخرة المتصاعدة من الفتحات البركانية، وهو مشهد يكشف عن القوة الهائلة للطبيعة. على طول المسارات، قد يصادف المتجولون أزهارًا برية جميلة وتكوينات صخرية فريدة، بينما يجد عشاق مراقبة الطيور فرصة ممتازة لرصد أنواع متعددة من الطيور والحياة البرية. بعد انتهاء رحلة المشي، تستحق القرى المحلية الزيارة والاستكشاف، حيث تقدم المطاعم التقليدية أطباقًا محلية أصيلة في أجواء ودية. تمثل رياضة المشي في نيسيروس أكثر من مجرد نشاط بدني، بل هي فرصة ذهبية للاستمتاع بجمال الطبيعة واكتشاف واحدة من أكثر جزر اليونان تميزًا وفريدة.