توافق الطرحة مع فستان الزفاف.. اختاري الطول الملائم

وكالات /سما/

اختيار طرحة الزفاف ليس مسألة عشوائية، فهي تعكس الذوق الشخصي للعروس وتضفي سحراً على إطلالتها في يوم زفافها. يلعب طول وتصميم الفستان دوراً أساسياً في تحديد نوع الطرحة الأنسب، سواء كانت من التول الشفاف البسيط أو من الدانتيل المزخرف.

قاعدة ذهبية عند اختيار الطرحة أن تكون أكسسواراً مكملاً للإطلالة وليس منافساً لها. تميل العديد من العرائس إلى عكس نقش الدانتيل الموجود على الفستان في حواف الطرحة، مما يخلق تناسقاً بصرياً جميلاً. الطرحة الطويلة تناسب تماماً ذيل الفستان الفخم، بينما الطرحة القصيرة من التول تضفي لمسة رقيقة على الفستان الأقصر.

لا حاجة لشراء الطرحة والفستان من نفس المصمم؛ يمكن تنسيقهما من مصادر مختلفة. المهم اصطحاب صورة مرجعية أو الطرحة نفسها عند التسوق للفستان، لتكوين صورة واضحة عن الإطلالة النهائية المرغوبة.

طرحة الخدود تغطي الوجه بالكامل، ويقوم من يرافق العروس بسحبها للخلف في لحظة دخولها. قد تكون جزءاً من التصميم الأصلي أو قطعة قماش منفصلة مخيطة على الطرحة الرئيسية.

طرحة القفص قصيرة جداً، مصنوعة من قماش شبكي أو دانتيل، تغطي جزءاً من الوجه فقط وعادةً ما تُزين بأكسسوار للشعر.

تجمع هذه الطرحة بين التصميم الفاخر والعملية، بغطاء رأسي من التول أو الدانتيل أو الأورجانزا، وتختارها العديد من العرائس الباحثات عن إطلالة ملائكية.

الطرحة الكلاسيكية القصيرة من التول تلامس بحافتها الكتفين بالكاد، وتبرز الظهر المكشوف أو المميز للفستان.

تمتد هذه الطرحة من الرأس إلى المرفقين، وتوفر تغطية كاملة أو تبرز ذيل الفستان. اختيار شائع لحفلات توديع العزوبية والزفاف الرسمي.

تُعرف بـ"طرف الإصبع" لأن حاشيتها تقع عند نهاية الأصابع، وتتناسب مع مختلف تصاميم الفساتين. تضفي طابعاً دراماتيكياً وتسمح بحرية التنقل.

طرحة رقصة الفالس تصل إلى منتصف الساق، وهي الخيار الأمثل إذا كنتِ ستواصلين ارتداء الطرحة خلال حفل الاستقبال والرقص، لتجنب التعثر بها.

تصل هذه الطرحة إلى الأرض مباشرة أسفلك، مما يضيف حجماً وفخامة إلى الإطلالة.

تمتد قليلاً إلى الأرض، وتناسب الفساتين الطويلة وتخلق مظهر ذيل الفستان دون الحاجة لرفعه لاحقاً في المساء.

للحصول على إطلالة درامية حقاً، اختاري طرحة بها حوالي قدمين من القماش يمتد على الأرض خلفك، مما يخلق تأثيراً ملفتاً عند دخولك.

عندما يتجاوز طول الطرحة طول الفستان، تدخلين عالم الفخامة الملكية الحقيقية.

الطرحات الملكية الطويلة جداً قد تصل إلى أقصى أطوال متاحة لدى مصمم فساتين الزفاف، لكنها تتطلب مساعدة إضافية لضمان سهولة الحركة وسحبها بأناقة.