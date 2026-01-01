بوغصن تجمع بين الرياضي والفاخر في إطلالاتها الصيفية

وكالات /سما/

قدمت النجمة ماغي بوغصن مجموعة متنوعة من الإطلالات الصيفية التي تجمع بين الراحة والأناقة، مثبتة أن الأزياء الموسمية لا تقتصر على الخيارات الناعمة فحسب، بل تمتد إلى أساليب متعددة ومعاصرة.

اختارت بوغصن قطعًا عملية وإكسسوارات جريئة في تنسيقاتها، مع التركيز على الألوان الكلاسيكية والأقمشة التي توفر راحة عالية في الطقس الحار، مزجت فيها بين الأسلوب الرياضي العصري واللمسات الفاخرة والصيحات المستوحاة من صيحات الشارع.

تعكس هذه الخيارات الأزيائية اتجاهات معاصرة في عالم الموضة، حيث تجتمع الوظيفية والجمالية في تنسيقات متناسقة وسهلة التطبيق.

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