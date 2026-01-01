  1. الرئيسية
  2. موضة

أناقة صيفية

خبر : بوغصن تجمع بين الرياضي والفاخر في إطلالاتها الصيفية

الأحد 16 أغسطس 2026 03:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوغصن تجمع بين الرياضي والفاخر في إطلالاتها الصيفية



وكالات /سما/

قدمت النجمة ماغي بوغصن مجموعة متنوعة من الإطلالات الصيفية التي تجمع بين الراحة والأناقة، مثبتة أن الأزياء الموسمية لا تقتصر على الخيارات الناعمة فحسب، بل تمتد إلى أساليب متعددة ومعاصرة.

اختارت بوغصن قطعًا عملية وإكسسوارات جريئة في تنسيقاتها، مع التركيز على الألوان الكلاسيكية والأقمشة التي توفر راحة عالية في الطقس الحار، مزجت فيها بين الأسلوب الرياضي العصري واللمسات الفاخرة والصيحات المستوحاة من صيحات الشارع.

تعكس هذه الخيارات الأزيائية اتجاهات معاصرة في عالم الموضة، حيث تجتمع الوظيفية والجمالية في تنسيقات متناسقة وسهلة التطبيق.

اقرأ أيضًا:

#موضة #أناقة صيفية #إطلالات

الأكثر قراءة اليوم

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

اسعار صرف العملات في فلسطين

Ynet: سوريا الشرع تتحول إلى معضلة استراتيجية لإسرائيل وسط نهج براغماتي غير مسبوق

تصعيد دامٍ جنوب لبنان.. 9 شهداء و12 مصابًا في غارات إسرائيلية

«لن تأخذه بتغريدة ولا بأسطول».. رد إيراني حاد يشعل الجدل حول تصريحات ترامب بشأن هرمز

ضربة مفاجئة في هرمز.. سفينة شحن تتعرض لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها

الحرس الثوري: ألحقنا الهزيمة بأقوى جيش في العالم ونأمل أن تفتح الانتصارات صفحة جديدة بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

انطلاق تحديث سجل الناخبين في الضفة استعدادًا لأول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ 20 عامًا

الجيش الاسرائيلي يحذر : الضفة تقترب من الانفجار.. وسموتريتش يساوم ببنوك الفلسطينيين مقابل الاستيطان

الحرس الثوري: ألحقنا الهزيمة بأقوى جيش في العالم ونأمل أن تفتح الانتصارات صفحة جديدة بالمنطقة

الإعلام العبري يزعم : حماس تستغل الهدنة لإعادة تنظيم صفوفها.. وتل أبيب تتمسك برفض خطة ترامب