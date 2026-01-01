كريستيانو رونالدو يتزوج جورجينا رودريغيز في حفل سري بقصره القرب لشبونة

وكالات /سما/

لشبونة/سما- أتمّ كريستيانو رونالدو، نجم كرة القدم البرتغالي، زواجه من جورجينا رودريغيز في حفل مدني بسيط، يوم الثلاثاء الموافق 15 آب/أغسطس 2026، في قصره الفاخر بمنطقة كوينتا دا مارينا السكنية القريبة من لشبونة، والذي تبلغ قيمته حوالي 30 مليون جنيه إسترليني.

حضر الحفل أربعة شهود فقط وأبناء الزوجين، في حين غاب عن الحضور والدته دولوريس أفيرو وإخوته الثلاثة: هوغو وإلما وكاتيا. ووفقاً لتقارير برتغالية، علمت عائلته بالزواج قبل 30 ثانية فقط من موعده، بعد أن كان مفترضاً ألا تعلم بالأمر أصلاً.

بدأ الحفل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي، وشهده كل من إيفانا شقيقة جورجينا وصديق رونالدو المقرب ميغيل بايكساو، بالإضافة إلى زوج إسباني هو خوسيه رودريغيز سانجيل وزوجته مونيكا غونكاليز مارتينيز. سافرت مسجلة الزواج ماريا مانويل فيريرا من مدينة بورتو شمال البرتغال إلى كاسكايس لإتمام المراسم.

وقّع الزوجان اتفاقية ما قبل الزواج قبل يوم من المراسم، بتاريخ 10 آب/أغسطس، لتحديد نظام ممتلكاتهما والحفاظ على أموالهما منفصلة. قرر الزوجان الاحتفاظ باسميهما قبل الزواج، على عكس التقاليد المتبعة في دول أخرى.

سجّلت شهادة الزواج برقم 1493 في مكتب تسجيل الزواج بمدينة بورتو، بدلاً من مدينة كاسكايس حيث عُقد الحفل، وفقاً لما نشرته صحيفة "Jornal de Noticias" البرتغالية.

تفاعلت والدة رونالدو دولوريس أفيرو مع إعلان الزواج عبر إنستغرام برمز قلب، كما فعلت شقيقته كاتيا التي كانت في البرازيل قبل سفرها إلى ماديرا في نهاية الأسبوع. ولم تُدلِ أي منهما بتصريح بشأن غيابهما عن حفل الزفاف.

يقيم رونالدو وزوجته الآن في المملكة العربية السعودية، حيث يلعب النجم البرتغالي مع نادي النصر. أعلن رونالدو خبر زواجه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ما أثار تفاعلاً واسعاً من ملايين متابعيه حول العالم.

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