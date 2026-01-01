تقبل الذات بدل السعي للكمال المزيف.. خطوات عملية للشباب

وكالات /سما/

يسعى كثير من الشباب لتحقيق أحلامهم بشكل مثالي، لكن عندما يعجزون عن الوصول لما يريدونه يصابون بحالة من اليأس والإحباط. المتخصصون النفسيون يطلقون على هذا الشعور "عقدة الكمال المزيف"، وهي أحد العوائق الرئيسة التي تحول دون تحقيق الطموحات.

يرى الباحثون أن السعي المفرط للكمال ليس مجرد حرص زائد على الإنجاز، بل هو قناع يخفي خوفًا داخليًا عميقًا من عدم الكفاية والرفض. وأوضح الباحثان بول هيويت وجوردون فليت في دراسة مرجعية أن الكمال ينقسم إلى ثلاثة أنواع: كمال موجه للذات حيث يفرض الشخص معايير عالية جدًا على نفسه، وكمال موجه نحو الآخرين، وكمال مفروض اجتماعيًا يشعر فيه الشخص أن المحيطين يتوقعون منه الكمال.

غالبًا ما تنبع فكرة الكمال من معتقد داخلي عميق مثل "أنا لست جيدًا بما يكفي"، وتتشكل هذه المعتقدات في الطفولة من خلال قواعد صارمة مثل "يجب أن أكون مثاليًا وإلا سأُرفض" أو "يجب أن أكون مثاليًا وإلا سأفشل". الوعي بهذه القواعد الداخلية والاعتراف بها يشكل بداية التحرر منها.

يعتبر "العلاج بالتعرض" من أقوى الأساليب العلاجية للتخلص من الكمال المفرط. يتعلم الشخص من خلاله التعامل مع مواقف لا تلبي توقعاته المرتفعة، ويدرك تدريجيًا أن النتائج غير المثالية ليست كارثية كما يتخيلها، وأن أداؤه غير المثالي يبقى أمرًا يمكن التعامل معه.

أثبتت الدراسات وجود علاقة علمية موثقة بين ممارسة التأمل واليقظة الذهنية وانخفاض أفكار الكمال. فالتأمل والاسترخاء المستمران لمدة 7 أسابيع متواصلة يخلقان زيادة في المرونة النفسية والثقة بالذات مع انخفاض ملحوظ في مستويات التوتر ودرجات الكمالية لدى الشباب.

كثيرًا ما ينبع السعي للكمال من الخوف لا من دافع حقيقي للتميز. التركيز على الاحتفاء بالإنجازات الصغيرة بدلًا من الهوس بالأخطاء يساعد في كسر هذا الإحساس. كما تساعد أساليب علاجية مثل العلاج بالقبول والالتزام على التعايش مع الأفكار القاسية دون السماح لها بالتحكم في السلوك والقرارات.

يبدو متناقضًا أن فكرة الكمال تقود غالبًا إلى التسويف وليس الإنجاز. انتظار الوقت المثالي أو الانشغال المستمر بسؤال "كيف أكون مثاليًا؟" يؤدي إلى التجمد وتأجيل العمل بدلًا من إنجازه. كسر حلقة الكمال يصبح خطوة أساسية للتخلص من التسويف المزمن.

على الشباب أن يميزوا بين المعايير التي تخدمهم فعلًا وتلك التي تقيدهم. التغلب على فكرة الكمال لا يعني خفض مستوى الطموح، بل تعلم التفرقة بين المعايير المفيدة والمعايير التي تحولت إلى قيد يعيق التقدم. دراسة شملت أكثر من 41 ألف طالب جامعي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الكمالية المرتبطة بالضغط الاجتماعي خلال العقود الأخيرة.

حينما تتحول فكرة الكمال إلى عبء يؤثر على الحياة اليومية والعمل، يصبح الدعم النفسي المتخصص من الخيارات المهمة. التحرر من فكرة الكمال عملية تدريجية تحتاج وقتًا. في حال الشعور بالعجز عن كسر هذا النمط بشكل مستقل، فإن التوجه إلى معالج نفسي متخصص يمكن أن يساعد على تفكيك "الناقد الداخلي" بشكل فعال وآمن.