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إطلالة جديدة

خبر : رونالدو يظهر بلون شعر جديد بعد إعلان زواجه من جورجينا

الأحد 16 أغسطس 2026 01:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يظهر بلون شعر جديد بعد إعلان زواجه من جورجينا



وكالات /سما/

فاجأ نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو معجبيه بتحول جريء في مظهره، حيث ظهر برونالدو بلون شعر مختلف تماماً عما اعتادوا عليه، معلناً عن هذا التطور من خلال منصة "إنستغرام" حيث شاركت صوراً متعددة توثّق إطلالته الطازجة.

أظهرت الصور التي نشرها رونالدو شعراً قصيراً بدرجة أفتح بكثير من السابق، متخذاً ألواناً ذهبية مع لمسات نحاسية، مما أضفى على مظهره العام طابعاً جديداً وجريئاً يختلف عن صورته المعروفة. وكان رونالدو قد أرفق هذه الصور بعلامة "Back"، في إشارة منه إلى عودته الوشيكة إلى التدريبات الميدانية مع فريقه النصر السعودي، بعد فترة من الراحة أو التحضيرات الخاصة.

ويأتي هذا التغيير في الإطلالة في توقيت يحمل معانٍ خاصة، إذ جاء على إثر إعلان رونالدو وجورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء الأرجنتينية، عن زواجهما بطريقة رومانسية عبر منصات التواصل الاجتماعي. نشر كلاهما صورة لخاتمي الزواج عبر حساباتهما الرسمية على "إنستغرام"، معلناً خبراً أثار الكثير من التفاعلات بين متابعيهما حول العالم.

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