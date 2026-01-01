  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الأهلي ينهي صفقة جديدة

خبر : النادي الأهلي يتعاقد مع توفيق محمد ظهيرًا أيسر من بتروجيت

الأحد 16 أغسطس 2026 01:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النادي الأهلي يتعاقد مع توفيق محمد ظهيرًا أيسر من بتروجيت



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن النادي الأهلي المصري إتمام صفقة استقطاب جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتكون الصفقة السابعة للفريق في هذا الموسم.

وفقًا للموقع الرسمي للنادي، تم التعاقد مع لاعب الظهير الأيسر توفيق محمد القادم من نادي بتروجيت لمدة خمسة مواسم، ليضاف إلى قائمة اللاعبين الذين جرى استقطابهم مؤخرًا، وهم الجزائري منصف بقرار والمغربي سفيان بن جديدة وأقطاي عبد الله وعلي محمود وأكرم توفيق ومحمود صلاح.

تولى الدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات إنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية بالتنسيق الكامل مع مدير الكرة الكابتن وائل جمعة.

وجاءت هذه الصفقة بعد إصابة الظهير الأيسر الأساسي للفريق المغربي يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة وديّة أمام فريق يوروبا الإسباني.

بلغت القيمة الأساسية للصفقة 50 مليون جنيه مصري، مع اتفاق على 10 ملايين جنيه إضافية مرتبطة بمشاركات اللاعب الجديد مع الأهلي، فضلًا عن بنود خاصة بالحوافز والمكافآت للنادي البترولي.

ويخوض الأهلي مرحلة إعداد حالية في إسبانيا، حيث خسر أمس أمام يوروبا بهدفين لهدف، وينتظره لقاء قادم ضد برشلونة الأربعاء 19 أغسطس قبل عودته للبلاد.

اقرأ أيضًا:

#النادي الأهلي #الانتقالات الصيفية #كرة القدم

الأكثر قراءة اليوم

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

اسعار صرف العملات في فلسطين

Ynet: سوريا الشرع تتحول إلى معضلة استراتيجية لإسرائيل وسط نهج براغماتي غير مسبوق

تصعيد دامٍ جنوب لبنان.. 9 شهداء و12 مصابًا في غارات إسرائيلية

«لن تأخذه بتغريدة ولا بأسطول».. رد إيراني حاد يشعل الجدل حول تصريحات ترامب بشأن هرمز

ضربة مفاجئة في هرمز.. سفينة شحن تتعرض لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها

الحرس الثوري: ألحقنا الهزيمة بأقوى جيش في العالم ونأمل أن تفتح الانتصارات صفحة جديدة بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

انطلاق تحديث سجل الناخبين في الضفة استعدادًا لأول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ 20 عامًا

الجيش الاسرائيلي يحذر : الضفة تقترب من الانفجار.. وسموتريتش يساوم ببنوك الفلسطينيين مقابل الاستيطان

الحرس الثوري: ألحقنا الهزيمة بأقوى جيش في العالم ونأمل أن تفتح الانتصارات صفحة جديدة بالمنطقة

الإعلام العبري يزعم : حماس تستغل الهدنة لإعادة تنظيم صفوفها.. وتل أبيب تتمسك برفض خطة ترامب