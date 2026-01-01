النادي الأهلي يتعاقد مع توفيق محمد ظهيرًا أيسر من بتروجيت

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن النادي الأهلي المصري إتمام صفقة استقطاب جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتكون الصفقة السابعة للفريق في هذا الموسم.

وفقًا للموقع الرسمي للنادي، تم التعاقد مع لاعب الظهير الأيسر توفيق محمد القادم من نادي بتروجيت لمدة خمسة مواسم، ليضاف إلى قائمة اللاعبين الذين جرى استقطابهم مؤخرًا، وهم الجزائري منصف بقرار والمغربي سفيان بن جديدة وأقطاي عبد الله وعلي محمود وأكرم توفيق ومحمود صلاح.

تولى الدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات إنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية بالتنسيق الكامل مع مدير الكرة الكابتن وائل جمعة.

وجاءت هذه الصفقة بعد إصابة الظهير الأيسر الأساسي للفريق المغربي يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة وديّة أمام فريق يوروبا الإسباني.

بلغت القيمة الأساسية للصفقة 50 مليون جنيه مصري، مع اتفاق على 10 ملايين جنيه إضافية مرتبطة بمشاركات اللاعب الجديد مع الأهلي، فضلًا عن بنود خاصة بالحوافز والمكافآت للنادي البترولي.

ويخوض الأهلي مرحلة إعداد حالية في إسبانيا، حيث خسر أمس أمام يوروبا بهدفين لهدف، وينتظره لقاء قادم ضد برشلونة الأربعاء 19 أغسطس قبل عودته للبلاد.

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