الأميرة إيمان تجسد الجمال الملكي بأسلوب هادئ وأنيق

وكالات /سما/

تستطيع الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني منذ ظهورها في المناسبات الرسمية والعائلية أن تحتل مكانة مميزة بفضل جمالها الهادئ وإطلالاتها التي تجمع بين الرقي والبساطة، معلنة عن صورة متفردة للجمال الملكي الناعم.

يتقاطع ستايلها بشكل واضح مع أسلوب والدتها الملكة رانيا من حيث الجمال الملكي الناعم والأنيق، سواء في انتقاء المكياج أو تسريحات الشعر أو حتى التفاصيل الدقيقة التي تضفي على كل ظهور طابعًا راقيًا ومتوازنًا. غير أن الأميرة الشابة استطاعت إضافة بصمة خاصة تعكس شخصيتها، فتظهر في كل مرة بأسلوب أنثوي هادئ يدمج بين البساطة والفخامة بحذر.

اعتمدت الأميرة إيمان في اختياراتها الجمالية على إبراز ملامحها الطبيعية بدلًا من تغييرها. تتنوع إطلالاتها بين المكياج الناعم بدرجاته الوردية والترابية، وتسريحات الشعر المنسدلة أو المموجة التي تمنح مظهرًا عفويًا وأنيقًا في الوقت نفسه.

في المناسبات الأكثر رسمية، ترتقي إطلالاتها إلى مستوى أعمق من الفخامة، لكنها تحافظ على القاعدة الأساسية ذاتها: الأناقة الهادئة والتفاصيل المدروسة. في حفل الحناء اختارت مكياجًا ناعمًا وراقيًا ينسجم مع طابعها الملكي، بشرة موحدة ومشرقة مع بلاشر وردي خفيف على الوجنتين، وظلال ترابية دافئة على الجفون مع تحديد ناعم للعيون ورموش واضحة وحواجب طبيعية.

اختارت للشفاه درجة وردية هادئة منحت ملامحها إشراقة أنثوية ناعمة، بينما جاء الشعر منسدلًا بفرق وسطي مع تموجات واسعة وانسيابية أضفت حجمًا وحيوية، مع خصلات حرة حول الوجه لمسة رومانسية وأنيقة تتناسب مع فستانها الأبيض.

في إطلالاتها العائلية، ظهرت الأميرة بمكياج طبيعي ناعم، بشرة موحدة ومشرقة مع لمسة خفيفة من البلاشر، تحديد بسيط للعيون بظلال محايدة ورموش محددة بنعومة، وشفاه بلون وردي طبيعي. جاء شعرها المنسدل بفرق جانبي مع رفعة خفيفة عند الجذور وتموجات بسيطة عند الأطراف، مع خصلات عفوية حول الوجه منحتها مظهرًا شبابيًا يعكس جمالها الطبيعي.

عندما ظهرت إلى جانب الملكة رانيا وشقيقتها، اختارت مكياجًا طبيعيًا ناعمًا يبرز ملامحها برقة، بشرة موحدة مع بلاشر وردي خفيف، تحديد بسيط للعيون بظلال محايدة ورموش محددة، وشفاه بلون وردي طبيعي. الشعر المموج جاء بفرق وسطي مع تموجات واسعة وناعمة تمتد على طول الخصلات، مع إسدال بعضها حول الوجه في تسريحة أنثوية عفوية ملائمة للأجواء النهارية.

في إطلالة أكثر تحديدًا، اختارت الأميرة مكياجًا برونزيًا أضفى أناقة بارزة: بشرة موحدة بلمسة دافئة، بلاشر وردي مائل إلى الخوخي، عيون برزت بظلال بنية دافئة وتحديد أسود ناعم ورموش كثيفة، حواجب محددة ومرتبة، واحمر شفاه برونزي ناعم. اختارت تسريحة شعر مرفوعة بفرق وسطي منحتها مظهرًا أنثويًا فاخرًا يتناسب مع فستانها الأخضر الراقي.

في يوم زفافها، اختارت الأميرة مكياجًا ناعمًا وراقيًا حافظ على ملامحها الطبيعية: بشرة موحدة ومشرقة، بلاشر وردي هادئ على الوجنتين، مكياج عيون بدرجات ترابية ناعمة مع تحديد واضح ورموش بارزة، وللشفاه لون وردي طبيعي بلمسة ناعمة. اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومرتبة تحت الطرحة بفرق وسطي مع خصلات رقيقة منسدلة حول جانبي الوجه منحتها مظهرًا رومانسيًا وملكيًا أنيقًا.

في إطلالة أخرى اعتمدت على مكياج ناعم بدرجات دافئة: بشرة طبيعية موحدة بإشراقة خفيفة، بلاشر ناعم منح الوجنتين حيوية طبيعية، ظلال بنية محايدة للعيون مع تحديد رقيق للرموش، وللشفاه لون نيود وردي هادئ. جاء الشعر منسدلًا بفرق وسطي مع تموجات واسعة وناعمة بحجمه الطبيعي وخصلات حول الوجه في إطلالة شبابية أنيقة تتناغم مع فستانها الأسود.

في إطلالة جريئة أخرى اختارت مكياجًا أكثر تحديدًا: توحيد البشرة بلمسة نضرة، إبراز الوجنتين بدرجة دافئة، عيون برزت بظلال بنية ناعمة وآيلاينر أسود مسحوب إلى الخارج ورموش كثيفة، حواجب محددة بخفة، شفاه بدرجة وردية هادئة. تركت شعرها منسدلًا بطول الكتفين بفرق جانبي وتموجات كبيرة ومرتبة، مع خصلات أمامية ملتفة برقة حول الوجه في مظهر حيوي وأنيق ينسجم مع فستانها الأحمر اللافت.

تؤكد مجمل إطلالات الأميرة إيمان أن الجمال الملكي لا يعتمد على المبالغة، بل على اختيار التفاصيل التي تبرز جمال المرأة وتحافظ على شخصيتها. بين المكياج الطبيعي والتسريحات المموجة والإطلالات الأكثر فخامة، تحافظ الأميرة الشابة على خط جمالي واضح يقترب كثيرًا من أسلوب والدتها الملكة رانيا، مع بصمة خاصة أكثر شبابًا ونعومة. وهكذا تقدم الأميرة إيمان نموذجًا أنيقًا للجمال الملكي العصري، حيث تبدو البساطة سر أناقتها والتفاصيل الهادئة بصمة جمالية لافتة.

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