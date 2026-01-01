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توقعات جوية

خبر : الطقس: حرارة معتدلة وفرصة لأمطار متفرقة

الأحد 16 أغسطس 2026 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: حرارة معتدلة وفرصة لأمطار متفرقة



وكالات /سما/

تتوقع خدمات الأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة خلال الفترة المقبلة، مع تقلبات بسيطة في الأنماط الجوية السائدة.

بحسب التوقعات، يشهد اليوم السبت طقسًا حارًا خلال ساعات النهار، مع تشكل غيوم قد تترافق بهطول أمطار رعدية غير منتظمة في بعض المناطق مع احتمالية حدوث سيول طفيفة، بينما تكون الأجواء لطيفة خلال ساعات المساء والليل.

أما يوم الأحد فسيشهد طقسًا صيفيًا عاديًا خلال النهار مع ظهور سحب متفرقة وإمكانية سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، وتعود الدفء المعتدل إلى الأمسيات والليالي، على أن تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها.

يتوقع أن تشهد فترة الأحد والاثنين استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث ينخفض مستوى عدم الاستقرار تدريجيًا مع بقاء السحب المتفرقة وهبات رياح متقطعة، وتبقى الليالي معتدلة الحرارة.

ومع حلول الثلاثاء، تستمر درجات الحرارة ضمن معدلاتها الطبيعية، ويسود طقس صيفي عادي خلال النهار مع سحب متفرقة وحركة رياح أحيانية وأجواء ليلية لطيفة.

وفي الأربعاء، تشهد المنطقة ارتفاعًا بسيطًا في درجات الحرارة لتتجاوز المعدل الموسمي قليلًا، مع أجواء حارة نسبيًا خلال النهار وانخفاض في الحرارة مع حلول المساء والليل.

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