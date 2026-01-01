  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مدرب التعاون

خبر : لازيتيش: الأجواء أثرت على أدائنا.. وجدولنا كثيف

الأحد 16 أغسطس 2026 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لازيتيش: الأجواء أثرت على أدائنا.. وجدولنا كثيف



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعرب زاركو لازيتيش مدرب فريق التعاون عن عدم رضاه عن نتيجة التعادل السلبي أمام نظيره الخليج يوم السبت في افتتاح منافسات الدوري السعودي، مشددًا على أنه كان يصبو لحصد الثلاث نقاط.

قال لازيتيش في حديثه عقب المباراة: إن اللقاء كان شاقًا على فريقه بخاصة في الشوط الأول، حيث أثرت الأجواء على مستوى الأداء، وتسرع اللاعبون في التعامل مع الكرة. وأوضح أن الخليج كان أكثر خطورة في تلك الفترة وحقق فرصة تسجيل.

أضاف المدرب الصربي أن فريقه قدم أداءً أفضل في الشوط الثاني، حيث سيطر على مجريات اللعب دفاعًا وهجومًا، واستغل المساحات وأنشأ ثلاث فرص تسجيل.

أكد لازيتيش أنه كان يتوقع تحقيق الفوز، مؤكدًا أن فريقه لا يزال في البدايات، وأنه يتعامل مع تشكيلة جديدة. قال: «سنراجع الأخطاء وسنعمل على تصحيحها».

نبّه المدرب إلى أن الفريق سيواجه جدولًا مكثفًا قادمًا، إذ ستكون أمامه خمس مبارايات في غضون 13 يومًا، منوهًا بأهمية الاعتماد على العمل الجماعي في هذه الفترة.

اقرأ أيضًا:

#كرة القدم #الدوري السعودي #التعاون

الأكثر قراءة اليوم

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

اسعار صرف العملات في فلسطين

Ynet: سوريا الشرع تتحول إلى معضلة استراتيجية لإسرائيل وسط نهج براغماتي غير مسبوق

تصعيد دامٍ جنوب لبنان.. 9 شهداء و12 مصابًا في غارات إسرائيلية

«لن تأخذه بتغريدة ولا بأسطول».. رد إيراني حاد يشعل الجدل حول تصريحات ترامب بشأن هرمز

ضربة مفاجئة في هرمز.. سفينة شحن تتعرض لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها

الحرس الثوري: ألحقنا الهزيمة بأقوى جيش في العالم ونأمل أن تفتح الانتصارات صفحة جديدة بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

انطلاق تحديث سجل الناخبين في الضفة استعدادًا لأول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ 20 عامًا

الجيش الاسرائيلي يحذر : الضفة تقترب من الانفجار.. وسموتريتش يساوم ببنوك الفلسطينيين مقابل الاستيطان

الحرس الثوري: ألحقنا الهزيمة بأقوى جيش في العالم ونأمل أن تفتح الانتصارات صفحة جديدة بالمنطقة

الإعلام العبري يزعم : حماس تستغل الهدنة لإعادة تنظيم صفوفها.. وتل أبيب تتمسك برفض خطة ترامب