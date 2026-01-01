لازيتيش: الأجواء أثرت على أدائنا.. وجدولنا كثيف

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعرب زاركو لازيتيش مدرب فريق التعاون عن عدم رضاه عن نتيجة التعادل السلبي أمام نظيره الخليج يوم السبت في افتتاح منافسات الدوري السعودي، مشددًا على أنه كان يصبو لحصد الثلاث نقاط.

قال لازيتيش في حديثه عقب المباراة: إن اللقاء كان شاقًا على فريقه بخاصة في الشوط الأول، حيث أثرت الأجواء على مستوى الأداء، وتسرع اللاعبون في التعامل مع الكرة. وأوضح أن الخليج كان أكثر خطورة في تلك الفترة وحقق فرصة تسجيل.

أضاف المدرب الصربي أن فريقه قدم أداءً أفضل في الشوط الثاني، حيث سيطر على مجريات اللعب دفاعًا وهجومًا، واستغل المساحات وأنشأ ثلاث فرص تسجيل.

أكد لازيتيش أنه كان يتوقع تحقيق الفوز، مؤكدًا أن فريقه لا يزال في البدايات، وأنه يتعامل مع تشكيلة جديدة. قال: «سنراجع الأخطاء وسنعمل على تصحيحها».

نبّه المدرب إلى أن الفريق سيواجه جدولًا مكثفًا قادمًا، إذ ستكون أمامه خمس مبارايات في غضون 13 يومًا، منوهًا بأهمية الاعتماد على العمل الجماعي في هذه الفترة.

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