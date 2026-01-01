لاليغا.. برشلونة وريال مدريد يتأخران عن انطلاقة الموسم

وكالات /سما/

مدريد/سما- ينطلق الدوري الإسباني «لاليغا» هذا الأسبوع برؤية تختلف عن الأعوام السابقة، حيث ستقتصر الجولة الافتتاحية على 6 مباريات فقط، في ظل غياب أكبر ناديين في المسابقة، برشلونة وريال مدريد، عن مباريات الأسبوع الأول بسبب التزامات كأس العالم 2026.

تُقام المباراة الأولى السبت بين ديبورتيفو ألافيس وخيتافي في تمام السابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، تليها مواجهة إشبيلية وفريق رايو فاييكانو. وفي يوم الأحد، يستضيف راسينغ سانتاندير فياريال على ملعب إل ساردينيرو، بينما يلعب إسبانيول مع ليفانتي. أما يوم الاثنين فسيشهد عودة ديبورتيفو لاكورونيا للدرجة الأولى، في مباراته أمام إلتشي.

وافقت أندية الدوري الإسباني بالإجماع في 9 يونيو على اقتراح «تقسيم» مباريات الجولة الافتتاحية، في إطار اتفاق بين رابطة الدوري ورابطة لاعبي كرة القدم يتضمن فترة راحة إلزامية للاعبين الذين وصلت منتخباتهم إلى نصف نهائي كأس العالم. أعطى الحل الأندية المعنية خيار تأجيل مبارياتها الافتتاحية لمدة عشرة أيام.

بعد فوز إسبانيا بكأس العالم على حساب الأرجنتين في 19 يوليو، سيبدأ برشلونة دفاعه عن لقب الدوري أمام إلتشي يوم 23 أغسطس بدلاً من الأسبوع الأول، ما يمنح نجومه الثمانية من الفريق الإسباني المتوج بكأس العالم فترة إضافية للتعافي. ومن بينهم لامين يامال وبيدري وداني أولمو وباو كوبارسي، الذين خاضوا أول حصة تدريبية لهم بعد عودتهم يوم الأربعاء الماضي.

تأجلت مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد إلى 26 أغسطس بدلاً من الأسبوع الأول، فيما نُقلت مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو إلى 27 أغسطس. ستكون مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول يوم 22 أغسطس بمثابة الانطلاقة الأولى للمدير الفني جوزيه مورينيو في ولايته الثانية مع الفريق.

لم يشارك نجم ريال مدريد مارك كوكوريلا في المباراة الودية الأخيرة للفريق ضد ديبورتيفو لاكورونيا، كما تغيب عن التدريبات لاعبون آخرون وصلت منتخباتهم إلى نصف النهائي مثل جود بيلينغهام وكيليان مبابي وأوريلين تشواميني من إنجلترا وفرنسا على التوالي.

يساعد توزيع المباريات على هذه الفترة الطويلة بين 15 و31 أغسطس في حل مشكلة المواعيد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المدن الإسبانية، مما يجعل إقامة المباريات مساءً ضرورية لأسباب تتعلق بصحة وسلامة اللاعبين.

كان أتلتيكو مدريد الأكثر تمثيلاً في نهائي كأس العالم برجاله التسعة الذين شاركوا مع إسبانيا والأرجنتين، لكن الفريق لم يؤجل مباراته الافتتاحية أمام مالاغا يوم الأربعاء بسبب حفلات الفنان الكندي ذا ويكند المقررة في ملعب ميتروبوليتانو أيام 28 و29 و30 أغسطس.

تأجلت مباراة ريال بيتيس أمام فالنسيا إلى 25 أغسطس لتتمكن لاعب الوسط جيوفاني لو سيلسو من الراحة بعد وصول الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم. وأرجلت رابطة الدوري مباراة سيلتا فيغو وأوساسونا إلى 27 أغسطس بسبب تضرر أرضية ملعب بالايدوس.

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