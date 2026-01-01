وزير الإنتاج الحربي المصري يستعرض خطط التطوير مع رؤساء الشركات التابعة

وكالات /سما/

القاهرة/سما- عقد صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، جلسة موسعة مع القيادات العليا للشركات التابعة للوزارة بمقر سلاح التدريب في مدينة السلام، لاستعراض تطورات الإنتاج ومؤشرات تنفيذ برامج التحديث.

استعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج ومخرجات التعاقدات المبرمة بين شركات القطاع والجهات الشريكة، فضلًا عن عرض قيادات الشركات لمستهدفاتهم الإنتاجية والخطط المرحلية القادمة.

شدد جمبلاط على ضرورة الالتزام بمعايير جودة عالية في كل مراحل الإنتاج، والحفاظ على الجداول الزمنية المحددة للعقود، مع تكثيف التعاون بين الشركات لزيادة الطاقات الإنتاجية واستغلالها بأقصى كفاءة.

أكّد الوزير ضرورة المضي في تعميق التصنيع المحلي وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في توطين الصناعة واستثمار الإمكانيات الوطنية، إلى جانب تعزيز جهود التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

أكد جمبلاط أهمية استمرار خطط التطوير وتحسين الأداء، والتكامل بين الشركات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وارتفاع الإنتاجية وجودة المنتجات، مما يعزز القدرة التنافسية لشركات القطاع ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

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