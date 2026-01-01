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خبر : وسائل عملية لتحرير مساحة تخزين غوغل على أجهزة أندرويد

السبت 15 أغسطس 2026 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل عملية لتحرير مساحة تخزين غوغل على أجهزة أندرويد



وكالات /سما/

يواجه مستخدمو أجهزة أندرويد مشكلة متكررة عند استنزاف مساحة التخزين السحابي لديهم دون معرفة واضحة بالسبب، خاصة بعد أن أصبح التخزين السحابي الحل الشائع في ظل ارتفاع أسعار الذاكرة الداخلية للأجهزة.

توفّر شركة غوغل لكل مستخدم على نظام أندرويد مساحة مجانية قدرها 15 غيغابايت فقط، وهذه المساحة مشتركة بين جميع خدمات الشركة التي يستخدمها الفرد، بما في ذلك البريد الإلكتروني (Gmail) وجهاز التخزين السحابي (Drive) وتطبيق الصور. وهذا يعني أن أي ملف يرفعه المستخدم أو أي نسخة احتياطية تلقائية لبيانات هاتفه تستهلك من هذه المساحة ذاتها. وعند تجاوز هذا الحد، يُطلب من المستخدم دفع مبلغ مالي للحصول على مساحة إضافية.

تحدث مشكلة إضافية عندما تقوم التطبيقات بنسخ بياناتها احتياطيًا في أكثر من موقع. على سبيل المثال، يحفظ تطبيق واتساب نسخًا احتياطية من الصور والفيديوهات في جهاز Drive، بينما يقوم تطبيق صور غوغل بنسخ الملفات ذاتها مرة أخرى، ما ينجم عنه استهلاك ضعف المساحة المطلوبة دون علم المستخدم.

لتجنب هذه المشكلة، يمكن للمستخدم مراجعة الملفات التي تنسخها تطبيق صور غوغل وإيقاف نسخ الملفات التي تحتوي على وسائط من تطبيقات أخرى مثل واتساب أو تيليغرام. بعد ذلك، يجب حذف الملفات المكررة من تطبيق صور غوغل بعد إيقاف النسخ الاحتياطي له نهائيًا.

كما يمكن توفير مساحة إضافية بمراجعة قائمة التطبيقات التي تنسخ بياناتها تلقائيًا إلى التخزين السحابي من خلال إعدادات غوغل على الهاتف. قد يتفاجأ المستخدم بأن تطبيقات عديمة الفائدة أو حتى حزم الأيقونات تقوم بنسخ بيانات غير ضرورية. في هذه الحالة، يمكن تعطيل النسخ الاحتياطي لهذه التطبيقات بسهولة، إذ أن المستخدم نادرًا ما يحتاج إلى استعادة إعداداتها عند الانتقال إلى جهاز جديد، بل قد يكون من الأفضل إعادة تكوينها من الصفر لتجنب أي مشاكل قد تنشأ عن نقل بيانات قديمة.

بمراجعة منتظمة لإعدادات النسخ الاحتياطي والتخلص من الملفات المكررة وغير الضرورية، يستطيع مستخدم أندرويد استعادة غيغابايت من المساحة السحابية وتجنب دفع تكاليف إضافية دون ضرورة.

#تكنولوجيا #أندرويد #تخزين سحابي

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