جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في لبنان

القدس المحتلة/سما/

اتهم مكتب رئيس حكومة دولة الوزراء الإسرائيلي حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد هجوم استهدف جنودا إسرائيليين في المنطقة الأمنية، مما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارة جوية استهدفت مقر قيادة حزب الله، الذي وصفه بأنه المصدر الذي أصدر الأمر بتنفيذ الهجوم.

وفي تطور لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه علم أن حزب الله تعمّد وضع مدنيين داخل المقر العسكري المستهدف، وأضاف البيان أن الحزب "مستعد لفعل أي شيء، بما في ذلك استخدام مدنييه دروعا بشرية، لاتهام إسرائيل زورا باستهداف المدنيين عمدا، وهو ما لم يفعله الجيش الإسرائيلي طبعاً".

وتأتي هذه الحادثة في وقت تعاني فيه العلاقات بين إسرائيل وحزب الله من توتر متزايد، حيث تشهد المنطقة الحدودية اشتباكات متقطعة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 14 أغسطس، أنه رصد "إطلاق قذيفتي هاون من لبنان باتجاه منطقة حدودية في الجليل الأعلى"، مما يشير إلى استمرار التهديدات الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزايدت فيه الدعوات الدولية لضبط النفس، حيث أبدت الأمم المتحدة قلقها من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى تجدد القتال على نطاق واسع، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية.

وحذر مسؤولون لبنانيون من أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى "كارثة" في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، بينما تؤكد إسرائيل أنها لن تسمح بأي وجود عسكري لحزب الله على حدودها الشمالية. وتزامن هذا التصعيد مع استمرار الحرب في غزة، مما يزيد من احتمالية انزلاق المنطقة إلى مواجهة متعددة الجبهات.