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تكريمات فنية روسية

خبر : بوتين يمنح فنانين روس أوسمة وألقاب تقديراً لإسهاماتهم الثقافية

السبت 15 أغسطس 2026 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يمنح فنانين روس أوسمة وألقاب تقديراً لإسهاماتهم الثقافية



وكالات /سما/

موسكو/سما- أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منحاً فنية متنوعة لثلاث فنانات روسيات، تقديراً لسنوات من الإسهام المتميز في الثقافة والفنون. ونشرت الحكومة الروسية المراسيم الرسمية للتكريمات على موقعها الإلكتروني الخاص بالمعلومات القانونية.

استحقت المخرجة آلا سوريكوفا وسام "الاستحقاق في الثقافة والفنون" تكريماً لدورها البارز في المجال الثقافي والسينمائي. ولدت سوريكوفا في 6 نوفمبر عام 1940، وهي تعمل مخرجة وكاتبة سيناريو ومنتجة على السواء. حصلت سابقاً على لقب "فنانة روسيا الاتحادية المكرّمة" عام 1992، ثم على تكريم أعلى بلقب "فنانة الشعب في روسيا الاتحادية" عام 2000. وتشمل أعمالها الإخراجية أفلاماً نالت صدى واسعاً مثل "رجل من شارع كابوتشين" و"عطلات موسكو" و"أريد الذهاب إلى السجن"، إلى جانب إسهامات أخرى في السينما الروسية.

من جهتها، نالت الممثلة فاليريا لانسكايا، العاملة في مسرح تروبنايا، لقب "فنانة روسيا الاتحادية المكرّمة" تقديراً لمسيرتها المهنية الطويلة. عملت لانسكايا في السينما والتلفزيون والمسرح، وشاركت في عدد من الإنتاجات الفنية المهمة في المشهد الروسي.

وتلقت الممثلة ألكسندرا ريبينوك، الممثلة في مسرح تشيخوف للفنون بموسكو، ميدالية "من أجل العمل في الثقافة والفنون" اعترافاً بمساهماتها الفنية المتميزة.

وبعيداً عن هذه التكريمات، بلّغ حاكم مقاطعة نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف الرئيس الروسي افتتاح مدرسة موسيقية جديدة للأطفال في أكاديمغورودوك في الأول من سبتمبر. وفي إطار التعاون الثقافي الدولي، أرسل الممثل الخاص للرئيس للشؤون الثقافية ميخائيل شفيدكوي تحية من بوتين إلى نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل خلال زيارة هافانا بمناسبة افتتاح معرض الكتاب.

ودعا النحات والفنان داشي نامداكوف الرئيس الروسي إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم الفنانين الشباب عبر برامج مساندة تمكنهم من تطوير مسارهم الفني واستمرار عطائهم.

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