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مسلسل تركي جديد

خبر : مسلسل "المعلمة أومور" يستعرض صراعات نفسية وإنسانية

السبت 15 أغسطس 2026 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسلسل "المعلمة أومور" يستعرض صراعات نفسية وإنسانية



وكالات /سما/

استقطب المسلسل التركي "المعلمة أومور"، المعروف محلياً باسم Ömür Usta، اهتماماً جماهيرياً قبل انطلاق عرضه الفعلي، إثر إطلاق الشركة المنتجة الإعلان الترويجي الأول للعمل الدرامي.

يقدم العمل قصة درامية اجتماعية تغطي طيفاً واسعاً من الصراعات الإنسانية والعاطفية، حيث تجسد الممثلة نورغول يشيلتشاي دور البطولة، بينما يتولى المخرج هلال سارال قيادة الإنتاج من قبل شركة Ay Yapım، على أن يُبث العمل عبر قناة NOW.

تتمحور أحداث المسلسل حول شخصية أومور، امرأة وجدت نفسها محاصرة بظروف فرضت عليها خيارات لم تخترها، وتعاني من صراعات نفسية عميقة وأزمات داخلية متعددة، تسعى من خلالها إلى استرجاع إحساسها بالثقة والسيطرة على مسار حياتها، واستكشاف ما تريده بعيداً عن إملاءات الواقع الذي فرض عليها أعباء تتجاوز طاقتها.

يضم فريق الممثلين بجانب نورغول يشيلتشاي عدداً من النجوم التركيين من بينهم بولنت إينال، جونجا فوصلاتري، أسيلهان كورشون، إنيس كوجاك، جيمري أردا، أيبارس تشاليشكان، زيرين سومر، وبينار تشاغلار غينتش تورك، إلى جانب عدد آخر من الممثلين والممثلات المسرحيين.

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#مسلسلات تركية #نورغول يشيلتشاي #الدراما الاجتماعية

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