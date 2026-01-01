كريم فهمي وشيماء سيف ضيفا شرف في موسم السينما الصيفي 2026

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أثبت الفنان كريم فهمي والفنانة شيماء سيف حضوراً متميزاً في موسم السينما الصيفي لعام 2026، ليس من خلال أدوار البطولة الرئيسية، بل عبر مشاركات مميزة كضيوف شرف في أكثر من عمل درامي سينمائي، حيث اختار كل منهما أن يقدم نفسه في عملين مختلفين خلال هذا الموسم.

يشارك كريم فهمي في فيلم "الست لما" إلى جانب النجمة يسرا وعدد من النجوم من أمثال درة، ياسمين رئيس، ماجد المصري، عمرو عبد الجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي، ومحمد أنور. وضم الفيلم قائمة طويلة من ضيوف الشرف، تضمنت كندة علوش وشيماء سيف ومصطفى أبو سريع بجانب الإعلاميتين لميس الحديدي وهالة سرحان، إضافة إلى إسلام جمال وحمدي الميرغني وكريم عفيفي.

أما مشاركة شيماء سيف في فيلم "ابن مين فيهم؟" الذي انطلق يوم 9 يوليو الماضي، فكانت بدور شخصية إحدى زوجات بطل الفيلم بيومي فؤاد السابقات. تظهر الفنانة في سياق أحداث رحلة البحث عن ابن الشخصية الرئيسية، لتدخل الشخصية ضمن إطار أحداث الفيلم وتساهم في إضافة جانب كوميدي للسرد الدرامي.

يدور فيلم "ابن مين فيهم؟" حول شخصية "رشدي"، رجل أعمال مستهتر تنقلب حياته بشكل جذري بعد وفاة عمته وتركها له ميراثاً كبيراً، لكن بشرط وحيد: أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته السابقة. يشارك في الفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد، حيث تدخل المحامية "ماجدة" إلى حياة الشخصية الرئيسية، لتنطلق رحلة حافلة بالمواقف الفكاهية والمفارقات الدرامية في محاولة لاكتشاف الحقيقة والإجابة على السؤال الذي يحمله عنوان الفيلم.

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