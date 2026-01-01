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خبر : كريم عبد العزيز يتصدر دور العرض بفيلمين متتاليين في صيف 2026

السبت 15 أغسطس 2026 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريم عبد العزيز يتصدر دور العرض بفيلمين متتاليين في صيف 2026



وكالات /سما/

القاهرة/سما- يعمل الممثل المصري كريم عبد العزيز على الحفاظ على حضوره المتميز في دور العرض السينمائية، من خلال اختياراته الفنية المدروسة التي تؤكد مكانته بين أبرز نجوم شباك التذاكر في السينما المصرية.

يشارك عبد العزيز في موسم الصيف الحالي عام 2026 بعملين سينمائيين متعاقبين، مما يضمن استمرار حضوره على الشاشة الكبيرة على امتداد الفترة المقبلة. والعملان يختلفان في طبيعتهما والشخصيات التي يجسدها الممثل فيهما، مما يعكس تنوعاً في اختياراته الفنية.

أحد الأفلام هو "مطلوب عائلياً"، الذي يضم في فريق عمله ياسمين صبري ومصطفى خاطر وسارة بركة وسامي مغاوري، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين. ويشارك في الفيلم نجوم كضيوف، من بينهم أحمد فهمي وباسم سمرة ونسرين أمين. يتولى إخراج العمل معتز التوني، وتأليفه شريف الليثي، وينتجه من خلال شركة سينرجي بلس المنتج والرجل الأعمال تامر مرسي.

#السينما المصرية #كريم عبد العزيز #الأفلام

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