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نجمة الدراما التركية

خبر : نورغول يشيلتشاي تعود بـ«المعلمة أومور».. من الحب والعقاب إلى الثراء والطبقية

السبت 15 أغسطس 2026 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نورغول يشيلتشاي تعود بـ«المعلمة أومور».. من الحب والعقاب إلى الثراء والطبقية



وكالات /سما/

تعود الممثلة التركية نورغول يشيلتشاي إلى الشاشات في مسلسل درامي جديد بعنوان «المعلمة أومور»، من إنتاج شركة «آي يابيم» وإخراج هلال سارال، مع عرضه المقرر على منصة NOW في سبتمبر ضمن موسم 2026-2027.

في هذا الدور الجديد، تجسد يشيلتشاي شخصية امرأة تحمل اسم أومور، تعيش حياة مليئة بالتحديات بعد اختفاء زوجها الذي خرج لشراء الخبز ولم يعد. تتحمل وحدها مسؤولية إعالة أطفالها الثلاثة من خلال العمل في مهنة إصلاح السيارات، تكافح يوميًا لتأمين احتياجات أسرتها.

لكن مسار حياة أومور ينقلب فجأة عندما تفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب، لتنتقل من عالم الفقر والعوز إلى عالم الثراء المفاجئ. هذا التحول لا يحمل الخلاص الذي تتوقعه، بل يدخلها إلى صراعات جديدة تماما وتحديات اجتماعية لم تعرفها من قبل.

المسلسل يطرح مفارقة أساسية: الثروة التي حصلت عليها أومور لا تمحو ماضيها ولا تغير نظرة المجتمع إليها. فهي تجد نفسها أمام شخصيات من طبقة اجتماعية مختلفة تحكمها قواعد غير مألوفة لها. وعندما تدخل قصة حب بين ابنها ميته وابنة أحد رجال الثروة إلى القصة، تصبح الصراعات أكثر تعقيدًا وتشابكًا.

يشاركها البطولة عدد من الممثلين الأتراك، منهم غونجا فوسلاتيري التي تجسد «نيفرا»، وبولنت إينال في دور «تونتش»، وزيرين سومير التي تلعب دور والدة أومور «مزيّن». المسلسل مقتبس من النسخة البرازيلية الشهيرة «Fina Estampa»، لكنه يقدم الحكاية ضمن سياق تركي جديد وشخصيات مختلفة.

يعكس هذا الدور اختيارًا فنيًا متسقًا مع مسيرة يشيلتشاي، التي احتفظت عبر عقدين من العمل بقدرتها على تقديم شخصيات نسائية معقدة وواقعية. شهرتها في العالم العربي ارتبطت بأدوار لم تقدم نماذج مثالية بعيدة عن الواقع، بل امرأة تكافح وتتألم وتحاول الاستمرار رغم الظروف القاسية.

مسيرتها تضمنت الكثير من الأدوار المختلفة، من دورها الشهير في مسلسل «العشق والعقاب» عام 2010 الذي انتشر في أكثر من 43 دولة، إلى أدوار تاريخية وسينمائية حصدت عليها عدة جوائز، ما أكسبها مكانة فريدة بين نجمات الدراما والسينما التركية.

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