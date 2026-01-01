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غش غذائي بمصر

خبر : مصنع بسكويت مصري يستبدل الكاكاو بالفحم النباتي

السبت 15 أغسطس 2026 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصنع بسكويت مصري يستبدل الكاكاو بالفحم النباتي



وكالات /سما/

ضبطت الأجهزة الرقابية المصرية مصنعًا غير مرخص لإنتاج البسكويت في محافظة القليوبية، كان يمارس عمليات غش صارخة تهدد صحة المستهلكين من خلال استخدام مواد كيميائية خطيرة بدلًا من المكونات الغذائية الأصلية.

اكتشفت تفتيش مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن المصنع يستخدم مادة الفحم النباتي المعروفة برمزها الدولي E153، وهي مادة كيميائية مستخدمة في تلوين الأغذية، بدلًا من الكاكاو الطبيعي لمنح منتجاته اللون الأسود. كان المصنع متخصصًا في إنتاج بسكويت الأوريو وبسكويت الآيس كريم.

بالإضافة إلى عملية الاستبدال الخطيرة، عثرت الأجهزة الرقابية على خامات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، بما في ذلك برميل جلوكوز انتهت صلاحيته يزن 100 كيلوغرام، وكذلك برميل بلاستيكي يحتوي على الفحم النباتي المستخدم في التلوين. جميع هذه الخامات لم تكن لديها فواتير أو مستندات توثق مصدرها الشرعي.

تم التحفظ على ما يقارب 1.8 طن من الخامات المستخدمة في عملية التصنيع بالمصنع المخالف. اتخذت السلطات المحلية جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن المصنع.

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية عن استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية في المحافظة والمحافظات الأخرى، للتأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية والقانونية، وضبط أي مصانع غير مرخصة أو تتعامل بخامات غير صالحة أو مجهولة الأصل، وذلك حماية لصحة وسلامة المواطنين من الأغذية الملوثة.

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#مصر #الغش الغذائي #السلامة الغذائية

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