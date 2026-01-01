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ألوان الخريف

خبر : ثلاثة ألوان جريئة تهيمن على ديكور الجدران في خريف 2026

السبت 15 أغسطس 2026 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة ألوان جريئة تهيمن على ديكور الجدران في خريف 2026



وكالات /سما/

يرى خبراء الديكور أن تجديد المنزل خلال موسم الخريف 2026 لا يتطلب سوى تحديث ألوان الجدران بدرجات لم تعد متوقعة، بل تتطلب جرأة في الاختيار والتطبيق.

تتسم الدرجات اللونية المتوقعة لتصدر الموضة بالدقة والعمق دون إشعار بالاختناق، وتجمع بين الفخامة والبساطة معاً. الأرجواني الدخاني يميل نحو الرمادي مع الحفاظ على عمق كافٍ لإضافة درامية للمساحات دون إطغاء، خاصة في غرف المعيشة.

أحمر البورجوندي الذي يميل إلى البني المحمر يستمر في جذب الاهتمام، لا سيما عند الدمج مع عناصر ديكور دافئة كالأخشاب والنحاس العتيق. الأصفر الذهبي بدرجة المغرة بات أكثر هدوءاً وانسجاماً مع مختلف عناصر الديكور، ويُعتبر اللون المحايد الجديد حسب المتخصصين.

يستمر اتجاه غمر الغرفة بلون موحد على الجدران والسقف والألواح والنعلات، ما يخلق إحساساً بالعزلة الدافئة عن الضوضاء الخارجية ويعزز الشعور بالاتساع خاصة في المساحات الصغيرة.

في المقابل، تفقد ثلاثة ألوان شعبيتها: الرمادي البارد الذي ساد لسنوات دون أن يوفر الدفء المطلوب، والأخضر المريمي الذي صنف بأنه باهت، والبيج المحايد الذي يعكس قصوراً في التعبير عن شخصية السكان.

يعكس هذا التحول من الألوان الخافتة إلى الدرجات الحية والدافئة والشخصية تغيراً ثقافياً أوسع في تفضيلات التصميم، حيث بات المنزل مساحة للتعبير عن هوية ساكنيه بدل كونه محايداً عملياً.

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