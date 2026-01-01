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خبر : الهلال.. مشاركة ثيو أمام الرائد رهن اختبارات بدنية

السبت 15 أغسطس 2026 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال.. مشاركة ثيو أمام الرائد رهن اختبارات بدنية



وكالات /سما/

الرياض/سما- يخضع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز لفريق الهلال لقياسات بدنية الأحد، لتحديد إمكانية انضمامه لقائمة الفريق في مواجهة الرائد الإثنين ضمن مرحلة الـ 32 من مسابقة كأس خادم المسجد الأقصى المباركين الشريفين.

وذكرت مصادر متابعة للفريق أن قبول هيرنانديز في القائمة مشروط بتجاوز المعايير واختبارات اللياقة البدنية المقررة، وهي ذات الأسباب التي أقصته عن مشاركة الهلال في افتتاح دوري روشن الجمعة الماضي أمام الفيصلي بنتيجة 4 ـ 2 للفريق الأول.

من جانبه، قرر المدرب الإيطالي كارلو إنزاجي منح عناصر فريقه يوم السبت للراحة، على أن يعاودوا التدريبات الأحد عند الساعة الخامسة والنصف مساء، استعدادًا للانتقال إلى القصيم خوض اللقاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وكان إنزاجي أوضح في المؤتمر الصحافي عقب الفيصلي أن استبعاد هيرنانديز من قائمة المباراة كان بسبب احتياجه لمزيد من الوقت التدريبي عقب التحاقه بالفريق في السابع من أغسطس الجاري، بعد انتهاء فترة الإجازة الدولية.

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#الهلال #ثيو هيرنانديز #كأس خادم الحرمين

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