بحوث مقلقة عبر الإنترنت تسبق جريمة قتل أطفال في أمريكا

وكالات /سما/

في اليوم الثالث عشر من محاكمة قضائية أمريكية جرت في ولاية ماساتشوستس، كشفت شهادات أمام المحكمة عن عمليات بحث مريبة أجرتها ليندسي كلانسي عبر محرك البحث جوجل خلال الأسابيع والأيام السابقة لوقوع الجريمة التي راح ضحيتها أطفالها الثلاثة.

وظهرت تفاصيل هذه البحوث عندما استجوب محامي الدفاع كيفن ريدينغتون شرطيًا من ولاية ماساتشوستس عن محتوى الهاتف الذي حللوه بعد العثور على الأطفال الثلاثة — كورا بعمر 5 سنوات، وداوسون بعمر 3 سنوات، وكالان البالغ 8 أشهر — مخنوقين حتى الموت داخل منزل العائلة في منطقة دوكسبري يوم 24 يناير 2023. وسأل الشرطي تيموثي كيابيني عن عدة بحوث، منها استفسار بعنوان "أين يقع الشريان السباتي؟" وآخران: "كيف أشق حلقي حتى أموت؟" و"كيف أوقف الوسائد الهوائية في سيارة كيا سورينتو؟"، لكن كيابيني لم يتذكر تلك الاستفسارات المحددة.

أقرّ الشرطي أنه لا يستطيع التأكيد القاطع بأن كلانسي نفسها من أجرت تلك البحوث، غير أنه اعتبر ذلك "استنتاجًا قويًا" بسبب تطابق رقم تعريف الجهاز الظاهر في السجلات مع الرقم الذي تحقق منه أثناء فحصه الجنائي للهاتف.

وأظهرت السجلات أن كلانسي أجرت بحثًا في 20 يناير 2023 — أربعة أيام فقط قبل الجريمة — بعنوان "هل يمكنك علاج شخص معتل اجتماعيًا؟" وكشفت فحوصات إضافية للهاتف عن بحوث متكررة عن حالات نفسية، منها "الذهان" و"الفصام" و"الهلوسة" و"التطفل"، إضافة إلى استفسارات حول اكتئاب ما بعد الولادة والاضطراب الثنائي القطب.

وفي الأسابيع التي سبقت الجريمة، بحثت كلانسي أيضًا عن معلومات تتعلق بأدوية موصوفة لها، منها ترازودون وزولوفت، فضلًا عن استفسارات حول "أعراض الانسحاب من البنزوديازيبينات".

تتهم السلطات كلانسي بقتل أطفالها الثلاثة باستخدام أشرطة تمارين رياضية، ثم قطع معصميها وعنقها قبل أن تقفز من نافذة في الطابق الثاني من المنزل في محاولة منها لإنهاء حياتها، لكن المحاولة فشلت.

وفي جلسة قضائية يوم الخميس، أفاد رقيب شرطة ولاية ماساتشوستس كايل بافاو بأن فحص جهاز كمبيوتر "Microsoft Surface Pro" الخاص بكلانسي كشف عن زيارة إلى موقع بعنوان "طرق الانتحار" في أغسطس 2022، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر من ولادة الطفل الأصغر كالان. لكن بافاو أوضح أنه لا يمكنه التأكيد من أن كلانسي نفسها هي من زارت الموقع، وإنما تتبع الوصول إليه عبر سلسلة نقرات بدأت من صفحة ويكيبيديا عن المغني الأمريكي توم هول الذي توفي منتحرًا عام 2021، وقد أشار زوج كلانسي باتريك سابقًا إلى أنه هو من بحث عن توم هول.

يحاول فريق الدفاع إقناع هيئة المحلفين بإعلان كلانسي غير مذنبة بسبب الجنون، محتجين بأنها عانت من ذهان شديد بعد الولادة تفاقم جراء مجموعة من الأدوية الموصوفة لها عندما ارتكبت الجريمة. وفي المقابل، يؤكد الادعاء العام أن أفعالها تشير إلى تصرف محسوب من قاتلة تسأمت من مسؤوليات رعاية أطفالها.

واستمعت هيئة المحلفين خلال جلسة الخميس إلى ملاحظة كتبتها كلانسي في تطبيق الملاحظات على هاتفها قبل أسابيع من الجريمة، أعربت فيها عن رغبتها في إنجاب طفل رابع. وكتبت في 3 نوفمبر 2022: "أريد حقا طفلا رابعا، لكنني بحاجة إلى معالج نفسي جيد قبل ذلك".

وقدّم الادعاء أمام المحلفين آخر الرسائل النصية المتبادلة بين كلانسي وزوجها باتريك، والتي بدت عادية بشكل ملفت للنظر، وذلك قبل عودة الأب إلى المنزل واكتشافه أن أطفاله الثلاثة قد فارقوا الحياة.

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