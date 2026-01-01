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كرة القدم السعودية

خبر : غالتييه: الواقعية أسهمت في انتصار نيوم على الفيحاء

السبت 15 أغسطس 2026 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالتييه: الواقعية أسهمت في انتصار نيوم على الفيحاء



وكالات /سما/

الرياض/سما- افتتح فريق نيوم موسمه الرياضي الجديد بانتصار ثمين بنتيجة 2-1 على ضيفه الفيحاء، في المباراة الافتتاحية من الجولة الأولى لدوري المحترفين السعودي.

وعزا المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه الفوز إلى مستويات عالية قدمها فريقه خلال الشوط الأول، مؤكداً أن الفريق حافظ على النتيجة رغم التحديات التي واجهها بعد طرد لاعبه علاء آل حجي.

وأوضح غالتييه في تصريحاته الصحافية: «خلال الـ60 دقيقة الأولى كنا الأفضل، سجلنا هدفاً من كرة ثابتة، وهو أمر كان نادر الحدوث في الموسم الماضي. وبعد طرد علاء آل حجي صعبت المباراة نوعاً ما، لكنها كانت مباراة واقعية».

وتطرق المدرب لقرار الطرد، قائلاً: «من دكة البدلاء حكمتُ بأن الطرد غير صحيح، لكن بعد المراجعة تأكدت من صحته، ونية اللاعب لم تكن الإيذاء. حافظنا على النتيجة عن طريق إدخال لاعبي طرف، وقدَّم دفاعنا مباراة مميزة».

وحول تطبيق أسلوب الاستحواذ الجديد في الموسم الحالي، أفاد غالتييه بأن هذا طلب من الجهاز الفني، مشيراً إلى أن «الاستحواذ يجب أن يكون فعالاً جداً. استحوذنا على وسط الملعب بشكل كبير، وانضم لنا لاعبون بجودة أعلى في الوسط، مما يمكّننا من تطبيق هذا الأسلوب».

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#كرة القدم #الدوري السعودي #نيوم

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