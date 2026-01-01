جيه بي مورجان ينهي خدماته للمنصة "بوليماركت" لأسباب تنظيمية

وكالات /سما/

نيويورك/سما- أنهى بنك جيه بي مورجان شراكته المصرفية مع منصة "بوليماركت" المتخصصة في أسواق التنبؤات الرقمية، وذلك في أكتوبر من العام الماضي على خلفية مخاوف من الناحية التنظيمية، بحسب ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز.

وأخطر البنك الأمريكي الكبير المنصة بضرورة البحث عن مؤسسة مصرفية بديلة، واستطاعت "بوليماركت" التوصل إلى اتفاق مع جهة مصرفية جديدة، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وردت المنصة على هذه الخطوة بتأكيدها أن العلاقة مع جيه بي مورجان لم تنقطع تماماً، حيث تحافظ على شراكة "وثيقة ونشطة" معه من خلال كيانات قانونية متعددة وعمليات تكاملية متنوعة، بما في ذلك معالجة تحويلات أموال العملاء.

وعلى الرغم من الانفصال الجزئي، يبقي البنك خيوطاً من التواصل مع "بوليماركت" مفتوحة، في محاولة للحفاظ على احتمالية تولي دور وسيط في عملية إدراج المنصة في البورصة إذا قررت المضي قدماً في طرح عام أولي.

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