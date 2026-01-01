القادسية تحقق انطلاقة مثالية.. فوز ساحق على الشباب بثلاثية

وكالات /سما/

الرياض/سما- فريق القادسية بدأ موسمه الجديد في دوري المحترفين السعودي بنتيجة مشرّفة، حقق فوزًا بثلاثة أهداف على ضيفه الشباب في المباراة الافتتاحية.

طبّق المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز خططًا تكتيكية معينة شملت الاعتماد على الظهير الأيمن محمد أبو الشامات في مناطق متقدمة، وهي استراتيجية بدأ تطبيقها في الموسم الماضي عندما لعب أمام النصر وحقق نتائج إيجابية حينذاك. سجّل أبو الشامات في افتتاح هذا الموسم الهدف الأول والتعادل مع الشباب.

كان هداف الموسم الماضي، المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس، من أبرز نجوم المباراة حيث أضاف هدفه الثاني وصنع الثالث، وتابع مساره التهديفي القوي. حضر مشجعون من الجالية المكسيكية في الرياض لدعمه، مُعترفين به كأفضل هداف تاريخي لمنتخب بلاده في بطولات كأس العالم وصاحب الهدف الأول في آخر مونديال.

واستعاد اللاعب تركي العمار التسجيل بعد غياب اضطراري بسبب الإصابة في الموسم الماضي، فيما أظهر محمد القحطاني، القادم حديثًا من الهلال، مستويات مشجعة بتصنيعه هدفًا جيدًا رغم إضاعته فرصة سهلة. أعرب رودجرز عن ثقته الكبيرة بالقحطاني معتبرًا إياه من أهم انضمامات الفريق هذا الموسم.

لم يخفِ رودجرز رغبته في تعزيز صفوف الفريق قبل إغلاق فترة التسجيل. اقتربت القادسية كثيرًا من ضم النجم الهولندي تيجاني رايندرز، الذي يلعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيمة تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني وفق مصادر متخصصة في سوق الانتقالات، ما سيجعلها أغلى صفقة في التاريخ النادي متفوقة على صفقة الإيطالي ماتيو ريتيغي التي تجاوزت 57 مليون جنيه إسترليني الموسم الماضي.

يحتفظ الفريق حاليًا بـ13 لاعبًا أجنبيًا، وفي حال إتمام صفقة رايندرز، قد يضطر للتخلص من أحد لاعبي الوسط الألماني جوليان فايغل أو الإسباني كاميرون بوترياس أو كليهما، حيث تلزمه اللوائح بتسجيل 8 أسماء أجنبية فقط لبطولة الدوري.

غاب الحارس البلجيكي كوين كاستليس بسبب إصابة في الورك، وشارك بديله المحلي أحمد الكسار، وسط تكهنات بأن كاستليس قد يُستبعد من قائمة الأجانب الثمانية إذا أثبت الكسار جدارته. كما تغيب لاعب الوسط الأوروغواياني ناهيتان ناديز عن المباراة الأولى.

اكتفت القادسية صيف هذا العام بضم المهاجم المغربي سفيان الكرواني، لكن تحوم أنباء حول احتمالية إعارته أو إبقاؤه للبطولات الأخرى نظرًا لوفرة الأجانب. ستبقى كل القرارات الانتقالية معلقة حتى إغلاق فترة التسجيل في السادس من سبتمبر المقبل.

يستقبل الفريق في مباراته المقبلة الجمعة فريق الاتحاد على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، ساعيًا لمواصلة النقاط والتأكيد على طموحاته بالفوز بإحدى البطولات الأربع التي سيشارك فيها هذا الموسم.

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