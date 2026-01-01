فطور مدرسي غني بالبروتين لتعزيز التركيز والنشاط

وكالات /سما/

تثير الحاجة إلى تحضير إفطار صحي ومغذٍ لأطفالنا قبل دخولهم المدرسة تساؤلات كثيرة لدى الأمهات، خاصة حول نوعية الطعام الذي يضمن استيعابًا دراسيًا أفضل وحيوية طوال اليوم. غير أن اعتماد العديد منهن على المعجنات والسكريات السريعة قد يُسبب الخمول بدلًا من النشاط، بينما تُمثل الأطعمة الغنية بالبروتين الخيار الأمثل كونها الوقود الحقيقي الذي يستقر معه السكر في الدم ويمنع تشتت الطفل ويحميه من التعب والإرهاق طوال ساعات الدراسة.

حسب ما أوردته مصادر طبية متخصصة، يحتاج الأطفال في السنوات الأربع إلى الثامنة من عمرهم إلى 19 غرامًا من البروتين يوميًا، بينما يتطلب الأطفال بين التاسعة والثالثة عشرة 34 غرامًا. ولتلبية هذه الاحتياجات الأساسية، من الضروري أن يتضمن كل طعام يتناوله الطفل كمية من البروتين، خاصة على مائدة الإفطار التي تشكل بداية يومه الدراسي، إذ إن إضافة البروتين تحافظ على مستويات الطاقة وتجعله يشعر بالشبع لفترة أطول.

للبيض أهمية خاصة كمصدر بروتيني ممتاز للأطفال. يمكن تحضيره بصيغ متعددة حسب تفضيلات الطفل؛ مثل البيض المخفوق مع الخبز المحمص والزبدة أو مع الأفوكادو المهروس. وتُضيف الخضروات مثل السبانخ والفلفل الحلو والطماطم نكهات منعشة وتعزز القيمة الغذائية. كما تعتبر العجة والبيض المسلوق وإضافته إلى الفطائر والكعكات والوافل خيارات صحية ولذيذة وغنية بالبروتين.

تشكل المكسرات وزبدة الفول السوداني مصادر غنية بالبروتينات، ويمكن تقديمها للطفل بطرق متعددة سواء منفردة أو ممزوجة مع وصفات أخرى. يمكن إضافة زبدة الفول السوداني إلى الخبز المحمص من الحبوب الكاملة أو الفطائر أو استخدامها كصلصة مع الفواكه. وتضيف المكسرات المفرومة أو الجرانولا إلى الزبادي والشوفان والعصائر خيارات فطور صحية وشهية.

تُعد منتجات الألبان بأنواعها مثل الحليب والزبادي وشرائح الجبن والجبن القريش مصادر جيدة للبروتين. يمكن تحضير مخفوق الحليب اللذيذ أو خبز التوست بالجبن أو الجبن القريش المشوي لتوفير خيارات متنوعة. وتمثل قطع الزبادي المجمدة المصنوعة من خليط الفاكهة والزبادي بديلًا صحيًا وشهيًا في فصل الصيف خاصة.

يشتهر الشوفان بكونه اختيارًا غنيًا بالبروتين لوجبة إفطار الأطفال. يمكن تحضيره كعصيدة كريمية مع الفواكه والمكسرات، أو إضافته إلى الفطائر والعصائر وغيرها من الوصفات لزيادة قيمتها الغذائية.

تعتبر طريقة تحضير حبوب الإفطار بوضع الفواكه المقطعة والحليب فوقها خيارًا صحيًا ولذيذًا وغنيًا بالبروتين. كما يمكن تقديم السلطة كفطور صحي للطفل، خاصة عند إضافة مكونات مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض والخضروات الورقية.

تُصنف الكينوا كغذاء خارق لكونها غنية بالبروتين والألياف والمعادن مثل المغنيسيوم والحديد. يمكن طهي الكينوا بالحليب وإضافة المكسرات والبذور والفواكه لتحضير عصيدة شهية، أو تقديمها مطبوخة مع البيض المخفوق والخضروات.

يوفر الجبن القريش مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم؛ فنصف كوب من الجبن القريش كامل الدسم يحتوي على حوالي 14 غرامًا من البروتين و80 ملليجرام من الكالسيوم، مما يجعل شرائح التوست بالجبن القريش خيارًا ممتازًا لفطار صحي.

تؤدي وجبات الإفطار الغنية بالبروتين دورًا إيجابيًا في الأداء الأكاديمي للأطفال، إذ تعزز المواظبة على تناول إفطار مغذٍ التركيز والتحصيل الدراسي، خاصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وقد تُظهر درجات مواد مثل الرياضيات والحساب تحسنًا ملحوظًا مع تناول إفطار مغذٍ. بالنسبة للأطفال النشيطين والرياضيين، يساعدهم البروتين على التدريب والتعافي والأداء العام من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية للنمو والنضج.

يساهم تناول إفطار غني بالبروتين أيضًا في السيطرة على الوزن الصحي للطفل؛ إذ قد يؤدي إهمال هذا النوع من الوجبات إلى زيادة الشعور بالجوع وإفراط الطفل في تناول الطعام وزيادة وزنه. وفي المقابل، يعزز البروتين الشعور بالشبع ويخفض السعرات الحرارية المتناولة ويساعد في التحكم بوزن الطفل وتعزيز عادات الأكل الصحية.